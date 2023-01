El magnífico look de Emily Ratajkowski que se llevó todas las miradas

Luego de su reciente divorcio de Sebastián Bear McClard, Emily Ratajkowski sigue dando de que hablar por sus originales looks a donde sea que vaya.

Analizamos el osado outfit que visitó durante su visita a los estudios Sony.

El look de Emily en los estudios de Sony

La estilosa modelo Emily Ratajkowski pasó a visitar los estudios Sony en la magnífica Nueva York luciendo un conjunto de pollera y saco color gris. Sin duda, apostó a la creatividad y sensualidad llevando unas medias largas negras por arriba de las rodillas. ¡Un look jugado y sensual!

Emily RatajkowskI en NYC con un look inconfundible. Fuente: Instagram @emrata.

Las propuestas laborales que recibe la modelo

“Cada día recibo un millón de proyectos que parecen muy interesantes, pero que no puedo aceptar porque, a la larga, no serían buenos para mi carrera. Estoy intentando encontrar un equilibrio" comenzó diciendo Emily durante una reciente entrevista.

"Si poso en una campaña de bañadores en plan sexy, después trato de elegir un trabajo con más estilo. También en el cine: busco interpretar papeles importantes. No pretendo ser una modelo que sale en películas, ni una actriz que sólo hace campañas de publicidad”, dijo para finalizar.

Luego del videoclip del tema "Thicke" donde cautivó a toda la audiencia, llegó su oportunidad en el cine interpretando a la novia de Ben Affleck en la película de David Fincher Perdida (2014).

“Pasar por todo el proceso de casting, como cualquier otra actriz novel, hizo que me sintiera tranquila durante el rodaje. Me repetía a mí misma que si me habían escogido era porque creían en mí y les gustaba”, aseguró la estrella.

Sin embargo, aun teniendo muchas opciones para elegir y ser fan de Angelina Jolie y Kate Winslet, en la actualidad, prefiere seguir manteniendo su perfil de modelo.

¿Emily Ratajkowski y Brad Pitt?

Si bien la ruptura con su exmarido Sebastián sucedió en agosto del 2022 por supuestas infidelidades, una fuente de la revista People confirmó lo siguiente: “Fue una decisión de Em. Ella está bien, es fuerte”

Aunque existieron varias fotografías donde se mostró con Brad Pitt cenando en un salón privado de un restaurante en París, lo cierto es que los rumores fueron simplemente eso, nada más.

Emily Ratajkowski solo quiere vivir el momento conociendo a personas nuevas e iniciando distintos tipos aventuras.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.