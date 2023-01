Zara: El nuevo abrigo favorito de las famosas y cuánto cuesta

El aclamado abrigo se encuentra ya disponible en las tiendas de Zara: es de color rosa y tiene una ligera caída que aporta una elegancia de otro planeta para quienes lo vayan a usar en diferentes eventos. ¡Lo analizamos!

El abrigo favorito de las famosas

El cuello del abrigo rosa de Zara es fiel al estilo de los blazers de la marca: es clásico, posee solapas anchas y no tiene cierres, adaptándose así a diferentes siluetas.

Si bien el tono es el color del momento, el clásico negro no puede faltar en ningún armario. Para aquellas que prefieren algo más sobrios, la chaqueta también se encuentra disponible en oscuro, crudo y camel.

El último abrigo de Zara es uno de los favoritos entre las celebridades. Fuente: zara.com

El nuevo diseño de Zara

Con mangas rectas y amplias, el nuevo abrigo de la firma española low cost le aporta mucho confort a quien deciden comprarlo. Además, busca contribuir con el medioambiente: los diseñadores han elegido el poliéster de material reciclado (más del 20%) con el objetivo de contribuir con las industrias.

Para aquellas que apuestan por la practicidad, el modelo tiene bolsillos laterales ocultos. Y aunque a simple vista parece dañarse con facilidad, lo mejor es no lavarlo con frecuencia.

Precios y talles

Zara ha diseñado y pensado este abrigo para todo tipo de cuerpos. Es flexible y además cuenta con varias tallas: S, M, L y XL.



Si no quieres perder la oportunidad de tenerlo, entonces debes correr a la app o al sitio web de la marca donde podrás realizar tus compras fácilmente. Su precio es 39,95 euros, razón por la que es el outfit del momento.

Cómo lavar tu abrigo sin dañarlo

Para evitar que el abrigo se arruine, si necesitas lavarlo asegúrate de usar agua con una temperatura no superior a los 30° C y sin blanqueadores.



En cambio, si solo buscas una limpieza superior, lo recomendable es utilizar cepillos suaves y húmedos para no dañar la fibra. Solo debes frotarlo con suavidad sobre la zona ¡y listo!

