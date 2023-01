Hailey Bieber llamó la atención en las calles de Aspen con un elegante conjunto negro

Hailey Bieber sabe muy bien cómo llevar un elegante conjunto negro y saco de piel en un look casual de invierno. Sin duda, es una de las que más inspiran en estilo y ya no se puede negar.

Cada outfit deja a su paso una nueva lección de moda. Así lo ha demostrado durante su última salida caminando por calles de Aspen, enfundada en un total look de color negro.

El elegante look : Hailey Bieber y su conjunto negro

Ella no es solo la mujer de Justin Bieber. Hailey Bieber tiene nombre propio y cuando se trata de estilismo, mucho más. En esta oportunidad, decidió apostar por el tono comodín de pies a cabeza enfrentando el clima como toda una lady.

Lo hizo en un conjunto negro formado por varias prendas que siguen las tendencias de moda más sonadas del 2022 que ya se fue, pero que prometen continuar en alza también en este 2023. En detalle, se ve que escogió un abrigo de paño largo con hombreras XXL.

Debajo de todo ese estiloso saco se pudo visualizar un cinturón de Saint Laurent que lució sobre unos leggins negros de piel de Loewe.

Esa es otra de las corrientes de estilo que, si bien muchas mujeres lo habían olvidado para llevar como parte de sus outfits, ahora volvió con una aparición estelar para acompañar en los looks sport, como así también en los diarios.

Hailey Bieber luciendo chic y a la moda en Aspen. - Fuente: Yahoo Noticias.

En el caso de Hailey Bieber, ella sabe a la perfección cómo llevar un conjunto negro elegante, completando con unos leggins de invierno que van más allá de las ocasiones deportivas. Para definir este conjunto y elevar el glamour, decidió combinarlos con unas botas funcionales de nieve negras que, como no podía ser de otra manera, también son de la firma Loewe.



El broche final a este look se lo dio añadiendo unas gafas de sol rectangulares. El detalle no menor fue su bolso de asa corta estilo hobo de la colección Le 5 à 7, dos de las piezas más buscadas en este momento.

El look total black es de sus predilectos

Otro look total black en el que Hailey Bieber eligió un abrigo negro - Fuente: Instagram @haileybieber

Si bien en ocasión, caminando por las calles y de día, escogió un conjunto negro súper elegante y a la vez informal para la celebración de la nochevieja, también optó por un abrigo negro similar y bolso para su outfit de fiesta.

Eso sí, cambió la parte inferior de su atuendo y se enfundó en un minivestido con cut-out con medias semi tupidas negras y sandalias con tacón, ¡un sueño y pura tendencia!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.