Salma Hayek y Penélope Cruz coincidieron en un item que marca tendencia

Salma Hayek y Penélope Cruz nunca fallan sobre la alfombra roja, y sus looks las consagran como celebrities sofisticadas y poderosas. Recientemente, ambas deslumbraron con vestidos de fiesta súper elegantes con algunos ítems en común que no pasaron inadvertidos para la actriz y productora mexicana.

“Puede que Penélope no sea mi gemela, pero es mi hermana de estilo”, escribió la propia Salma Hayek en su cuenta en Instagram donde compartió una imagen dividida en dos en las que planteaba un juego de parecidos entre su outfit para la gala benéfica “Caring for Women” de la Fundación Kering y el look de Penélope Cruz en el estreno durante el Festival de Cine de Venecia de su película “En los márgenes”.

Salma Hayek y Penélope Cruz sobre la alfombra roja, con tul negro y pedrería.

Salma Hayek y Penélope Cruz, hermanas gemelas de estilo y algo más

La celebrity mexicana y la estrella española construyeron una gran amistad a lo largo de más de tres décadas de empoderamiento latino y femenino en Hollyood. Y hoy ambas viven uno de los mejores momentos de su vida y trayectoria profesional. Y el reciente hallazgo de la similitud entre sus looks que también las identifica como hermanas gemelas de estilo no es casualidad.

Salma Hayek fue la estrella de gala benéfica de la Fundación Kering que lidera con su esposo, el empresario François-Henri Pinault, con un fabuloso diseño de Gucci, en tul, pedrería y plata. Fue precisamente el mix de tul y piedras el ítem de moda en el que coincidió con el diseño que Penélope Cruz eligió para asistir al Festival de Cine de Venecia: un vestido Chanel de tul negro y también con pedrería.

Una de las imágenes de Salma y Penélope unidas por el look que compartió la estrella mexicana.

Penélope Cruz llevó este ítem tendencia y glamoroso en un clásico vestido negro inspirado en otro símbolo del cine: Audrey Hepburn. De inmediato su amiga y colega mexicana se colocó en el lugar de comentarista de estilo y compartió con sus seguidores la curiosidad haber apostado ambas a la misma combinación fashionista, elegante y con el brillo único de dos de nuestras estrellas de Hollywood favoritas.