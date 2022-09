Kate Moss y el fabuloso top de Zara que aman las famosas

No había duda de que la nueva colaboración de Kate Moss para la firma Zara iba a desencadenar muchas sorpresas gratas. Una vez más, la top model fue protagonista de una increíble campaña donde lució varias prendas y accesorios, entre ellos, un fabuloso top que ya aman todas las famosas.



Kate Moss deslumbró con la nueva colección de Zara

Cada una de las prendas que Kate Moss desfiló para Zara se pueden calificar con una sola palabra: deslumbrante. La colección completa de looks se llama "Into the night", y cada una de las pasadas resultaron ideales para resplandecer la noche.

Vale recordar que la firma de Inditex lanzó al mercado hace unas semanas esta campaña y ha sido todo un éxito, tanto en repercusión como en ventas. Con algunas excepciones, prácticamente la totalidad de sus piezas se agotaron por completo en las tiendas físicas y shop online.

No podía ser de otra manera: después de verla brillar a Kate Moss con un fabuloso top joya, el look se extendió en las redes sociales como la nueva prenda viral.

Todas las famosas quieren el top de Zara que lució Kate Moss en la nueva colección - Fuente: Vanitatis

Kate Moss y el top joya de Zara

Kate Moss de alguna manera fue la representación del maniquí. La modelo inglesa protagonista de la campaña presentó la prenda que, debemos admitir, ninguna mujer consiguió sacársela de la cabeza, incluidas varias famosas.

Lamentablemente, su stock en las tiendas está en cero, lo cual no sorprende ya que es algo habitual cuando Zara incluye piezas exclusivas de edición limitada entre su abarrotada oferta low cost.

Sin embargo, como es una reciente colección studio, sirvió de anticipo para las tendencias que se vienen en este otoño. Qué mejor inspiración que ver ese lujoso top en Kate Moss y otras famosas más y copiarles el estilo para una noche soñada.

Las famosas que lucieron el fabuloso top de Zara

Chenoa es una de las famosas que lució el top de Zara - Fuente: Instagram @chenoa

A la lista de varias famosas, encabezada lógicamente por Kate Moss y la cantante Chenoa, se ha incorporado la barcelonesa Carla Hinojosa. También lo ha hecho la popular instagramer Carmen de la Cruz, una experta en outfits, y otras influencers de moda como Isabel Campos y Anabel Domínguez. Todas ellas y muchas más le han dicho sí a este corpiño de la firma gallega.

Y tú, ¿te animas a comprarte el tuyo? ¿Con qué lo combinarías? Cuéntanos.

