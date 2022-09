Cosmética natural: una alternativa sustentable y consciente

Hace tiempo vemos en el mercado nuevas marcas de cosmética natural que persiguen estos principios que mencionamos. Desde MDZ Femme conversamos con Teresa Martínez (51), educadora de estética general y creadora de su línea de productos cosméticos orgánicos especializados para el cabello, Zoe Natural. Cuenta con más de 17 años en el rubro, por lo que le consultamos acerca de estas nuevas líneas respetuosas del ambiente.

Teresa explica que la cosmética natural se diferencia de los productos convencionales por utilizar componentes orgánicos o agroecológicos, los cuales se extraen de la misma naturaleza como plantas, flores o minerales. Estas líneas no solo son amigables con el medio ambiente sino también con nuestra piel.

La sustentabilidad y el consumo consciente son los principios de la cosmética natural. Foto: Shutterstock.

En este sentido, este tipo de cosmética no genera desechos ya que no implica un envase plástico. Además, normalmente, son de larga duración y prácticos ya que están diseñados para ser utilizados en el día a día y sirven para viajes ya que la mayoría son productos sólidos que no se derrama en valijas o bolsos. “Para mi fue como un despertar, un hacerse consciente de la urgencia que había en ser amigables con todo lo que nos rodea , personas, animales y medio ambiente”, explicó.

Los beneficios de la cosmética natural no solo tienen que ver con el cuidado del ambiente, sino que evita alergias y reacciones, tiene mayor concentración de activos, evita el uso de rellenos, y no poseen ingredientes tóxicos que pudiesen dañar tu barrera cutánea, entre otras cuestiones.

Aun así, la entrevistada explica que no debemos confundir y pensar que porque son naturales son totalmente inofensivos. La cosmética natural requiere de un estudio profundo sobre su funcionamiento, acerca de las plantas a utilizar , los vegetales y los distintos compuestos, los que si bien provienen de la naturaleza se sintetizan en laboratorios.

“Mi primera elaboración fue un shampoo sólido, que tiene el formato del jabón para manos tradicional”, comenta Teresa. Este producto está elaborado a base de componentes que derivan del coco, aceites naturales, arcillas y aceites esenciales que se combinan para dar como resultado un producto limpiador del cuero cabelludo, el cual tiene en cuenta las afecciones de cada tipo de cabello ( seco, graso, deshidratado, entre otros).

Los productos naturales para el cuidado del cabello traen múltiples beneficios. Foto: Shutterstock.

Nuestra emprendedora nos cuenta que según la afección del pelo son los componentes naturales que utiliza para producirlos, por ejemplo, sus shampoo sólidos para cabello grasos están formulados con manzanilla, oleato de manzanilla , aloe vera. Por su parte, los shampoos nutritivos se producen con hibiscus y aceite de jojoba. Si sufres de caída de pelo, el shampoo con romero, polen y aceite de almendras es el ideal.

Además, cuenta con otros productos naturales como acondicionadores sólidos, tanto para cabellos lisos como ondulados. También cuenta con productos específicos de skin care como sólidos faciales de limpieza, mascarillas sólidas para el acné, bálsamo para labios y manos y para higiene personal, tal como desodorante natural y pasta dentífrica.

Si deseas pasarte a este estilo de vida más natural y consciente de utilización de productos naturales, Teresa recomienda buscar un buen asesoramiento para comenzar a ver de acuerdo a tus necesidades qué productos son recomendables para ti.