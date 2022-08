Los jeans de Sabrina Carpenter para combinar con tacones

La cantante y actriz, Sabrina Carpenter se ha convertido en todo un éxito. Comenzó en el mundo de la televisión con tan solo 15 años en Riley y hoy en día se convirtió en todo un icono de la moda. Analizamos sus outfits que, por lo general, son con jeans y, esta vez, los combinó con tacones.

Sabrina Carpenter: Sexy e inspiradora

Sabrina Carpenter no deja nunca que se le escape ningún detalle y, por ello, la joven de 23 años no deja de marcar tendencia en sus looks. Los básicos, para ella arrasan y siempre van con todo. Así lo demuestra en cada oportunidad que comparte fotos en su Instagram.

Una de las claves de sus modelitos, es llevar los jeans con prendas básicas que todas pueden llegar a tener en su armario. Sin embargo, el toque final siempre lo enfatiza en sus pies. Cada tanto elige los stilettos, pero esta vez se la vio combinando con tacones.

Jeans con tacones: Look canchero y cómodo

En la gala de Summer of Galaxy, la cantante se presentó muy canchera. Lució unos jeans anchos tiro medio con una blusa (simil crop top) blanca de volados y hombros descubiertos. Sin dudas, el resultado final se lo llevaron los tacones de charol que eligió de color celeste casi turquesa. Un look extremadamente canchero, juvenil y cómodo para la ocasión.

Sabrina Carpenter apostó a los jeans anchos para combinar con tacones en su show Summer of Galaxy - Fuente: Instagram @sabrinacarpenter

Apuesta al denim y lo combina con todo

Ella sí que sabe bien que los básicos son, muchas veces, la mejor apuesta, por eso en primavera inspira a los ‘looks denim’ para que los combinemos con dos esenciales: las chaquetas y los jeans mom.

Los mom jeans que elige Sabrina Carpenter con zapatillas - Fuente: Pinterest

La clave de Sabrina Carpenter en este look es un jersey con cuello para darle un aire ‘varsity’ y fresco con unas buenas zapatillas blancas. Cuando se escogen esas prendas atemporales, es imposible fallar.

Con jeans boyfriend y unos stilettos - Fuente: Entertainment Tonight

Otros de sus jeans preferidos son los boyfriend que se han ganado a pulso un hueco en su armario. Sabrina es una de sus mayores fans. En esta oportunidad, los combinó con una camisa oversize de rayas y el punto chic se los dio con los stilettos en color nude, un modelo que por excelencia alarga cualquier silueta.

¿Cuál de estas ideas te ha gustado más? Cuéntanos.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.