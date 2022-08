Juliana Awada tiene la camisa perfecta para usar con jeans

A los 48 años Juliana Awada tiene el secreto para lucir chic, elegante, pero al mismo tiempo con un look juvenil y relajado. Esa es la clave que hace que la ex primera dama se haya convertido en un referente para muchas mujeres que buscan un estilo sobrio, clásico, pero que no les sume años.

Juliana Awada lo logra con creces combinando piezas clásicas, con otras más descontracturadas. En este look que utilizó para visitar una muestra de arte con su marido Mauricio Macri, Juliana tiene la camisa perfecta para usar con jeans. La blusa elegida por Juliana Awada tiene varios puntos para destacar. El primero y más llamativo es que recurre a una estampa que no pasa jamás de moda: los lunares.

La ex primera dama tiene una blusa a lunares blancos sobre fondo negro, que va perfecta con un jean y blazer negro.

Los lunares son un clásico que se reinventa y este año son uno de los estampados tendencia. Pueden ser grandes, pequeños, en el tradicional blanco y negro o apostando a los colores. Se usan en blusas, pantalones, trenchs, vestidos y pañuelos. En varias ocasiones hemos visto a miembros de la realeza como Letizia Ortiz o Kate Midletton recurrir a los estampados a lunares para algunos eventos oficiales.

Kate Midletton y Letizia Ortiz han usado mucha estampa con lunares esta temporada.

La camisa de Juliana Awada también es perfecta por su gran versatilidad. Se trata de esas “compras inteligentes”, que sabes que podrás usar en diferentes ocasiones y combinarlas con diversas prendas para crear varios looks. En este caso, Juliana Awada decidió combinarla con un jean negro y un blazer negro. Pero podrías llevarla perfectamente con una falda midi, o un pantalón más de vestir si buscas una propuesta ideal para una jornada importante en el trabajo.

La ex primera dama apuesta mucho a la dupla de jean más blazer. Y hace bien, porque con esas dos prendas nunca estarás mal vestida. Otra de las ventajas es que esta combinación de prendas permite lograr ese look relajado y chic que tan bien luce Awada.

Awada suele utilizar mucho la dupla jean más blazer para estar elegante pero canchera.

Con respecto a los accesorios, para esta muestra de arte cuya inauguración fue un cocktail por la tarde, Awada eligió unas botas cortas, acharoladas y en punta, un diseño que tampoco pasa de moda. Si quisieras apostar a un estilo todavía más informal la blusa a lunares más el jean queda perfecta con unas sneakers blancas lisas.