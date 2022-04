Los looks de Lady Di que puedes clonar hoy: fáciles y relajados

Lady Di se robó el corazón del pueblo inglés y las miradas a nivel mundial por romper los esquemas de la familia real, ella se mostraba natural y no ocultaba sus sentimientos. Pero no solo se distinguió por su carácter y sus obras benéficas, sino también por su look.

Lady Di tomaba piezas clásicas, básicos de la moda y los convertía en outfits extraordinarios. La hemos visto con faldas de estampados florales, blazers y jeans, buzos y ciclistas, trajes sastres y decenas de vestidos de fiesta.

Los 80' y 90' fueron décadas gloriosas para la moda, sin embargo, la monarquía británica se mantenía dentro de sus protocolos y fue Diana Spencer quien revolucionó a la familia real. Lady Di marcó su propio camino en el mundo de la moda, no temía ir más allá y experimentar con colores y estampas. La princesa de Gales utilizó la ropa para mostrarse tal cual era, clásica, sofisticada y elegante.

Lady Di combinando una falda de vestir con una campera de estilo universitaria. Foto: Pinterest

Con cada uno de sus outfits daba cátedra de estilo, utilizaba prendas clásicas, propias del actual "street style" y creaba looks relajados, pero siempre lograba distinguir del resto. Particularmente en la década de los 90', elegía jeans cigarette, blazers, buzos, camisas y botas o tacos para salir a la calle. Veamos cuáles de sus outfits podemos recrear en esta temporada.

Los looks de Lady Di vigentes hoy

Podríamos decir que uno de los más sencillos de clonar es un jean y un sweater. Como dijimos, la princesa de Gales optaba por looks básicos, aunque siempre les daba un toque especial. En este caso, eligió un sweater color beige escote en V y un jean recto. Uno de los accesorios casi siempre elegidos por Spencer para complementar sus looks eran las argollas doradas.

Uno de los favoritos de Lady Di eran las camperas del estilo universitarias o también conocidas como "bomber jackets". Solía combinarlas con una remera básica y unos jeans o una falda de vestir. En el caso de los jeans, acababa el look con unas botas texanas y le daba un aire más chic con unas argollas doradas.

Foto: Nils Jorgensen

Siguiendo con otro clásico, Spencer optó por una campera de cuero y unos vaqueros negros para ir a Thorpe Park, un parque de diversiones ubicado en el pueblo Thorpe, cerca de Londres. Debajo de la campera llevaba un buzo de color verde y lo combinó con unas botas de gamuza de caña baja. Foto: Mike Forster / Daily Mail

Otro look ideal de media estación para eventos es un vestido o falda larga con un saco o campera. En el entretiempo, necesitamos una campera tejida o de lana liviana como la de la princesa.

En este caso, Lady Di eligió un vestido holgado que apenas marcaba la panza (estaba embarazada). Y combinó el vestido fucsia -otro color de la temporada- con unos tacos bajos y una cartera, todo del mismo tono. No podían faltar los accesorios: una pulsera y un reloj, ambos de oro. Foto: Pinterest

Para los días más fríos, un must have de la actualidad ya lo usó la princesa de Gales: la puffer jacket. Lady Di optó por una color rojo y la combinó con unas calzas deportivas negras y las mismas botas de gamuza de caña baja. Otro gran accesorio de la princesa eran las gorras y las gafas de sol. A pesar de que era imposible que pasase desapercibida, Spencer solía usar ambos para caminar por la calle. Foto: Tim Graham

Así, vemos como Lady Di ha trascendido en todos los planos de esta tierra. La moda es uno de ellos.