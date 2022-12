Georgina Rodríguez cautiva con sus looks orientales en Qatar

Cristiano Ronaldo ha sido una de las figuras del Mundial de Qatar 2022 pero no por jugar sino por ser uno de los más grandes jugadores que ha estado en el banco de suplentes. A pesar de su posición, el equipo portugués ha conseguido grandes victorias dentro de los partidos.

Aunque su pareja no juegue, Georgina Rodríguez se hizo presente en Qatar con sus hijos para alentar al futbolista en estos últimos partidos. Además, la influencer aprovechó los maravillosos lugares de este país para pasear y conocer rincones inhóspitos con looks de inspiración oriental, tomando distintas prendas que son ideales o muy usadas en esos destinos desérticos.

Georgina Rodríguez muestra sus outfits orientales en los puntos más alejados de Qatar. Foto: Instagram @georginagio.

En su primer escapada hacia el desierto qatarí, la empresaria optó por un conjunto simple pero muy acertado. Georgina Rodríguez apostó por un vestido midi híper ajustado en verde militar y le añadió un pañuelo estampado Louis Vuitton en forma de top para contrastar e iluminar con el color oscuro del diseño.

Además, la modelo impactó con un recogido trenzado extra largo que dejó ver sus pendientes argolla en color dorado y su maquillaje en tonos marrones en combinación con los colores desérticos. La clave de su look fue apostar por ese pañuelo y darle una nueva vida sobre su vestido, una idea que nos sirve a todas para transformar nuestros vestidos básicos.

Con una camisa suelta y larga, Georgina Rodríguez impactó en el último partido de Portugal. Foto: Instagram @georginagio

Como no podía ser de otra manera, Georgina Rodríguez se hizo presente en el Estadio Lusail durante el último partido jugado de Portugal el miércoles 6 de diciembre. Allí, la española presentó un look un poco más elegante y glamoroso, aunque no olvidó agregar la inspiración qatarí en una de sus prendas estrella.

Georgina optó por un vestido midi negro, de escote corazón y ceñido, junto con una suerte de camisa XXL en verde militar, stilettos metalizados en color plata, bolso blanco 2.55 de Chanel y varias joyas brillantes como su collar de diamantes y sus anillos. Muchas pensarán que es demasiado para un partido de fútbol, pero este es el estilo de la influencer y lo defiende dentro de su casa, en una alfombra roja o en un estadio.

La camisa extra larga le dio otro sentido a su atuendo, ya que le añadió ese toque oriental y diferente que la estilizó y resaltó por sobre otros estilismos. Un truco que podría haber tomado es el de apostar por menos joyas y solo optar por una llamativa que cerrara el look como un collar statement o unos pendientes más grandes para no recargar el outfit.

Aún no se sabe si Cristiano Ronaldo abandonará el Mundial de Qatar 2022 antes del nuevo partido este sábado 10 de diciembre. Lo que sí sabemos es que si el futbolista se queda, podremos ver un nuevo look firmado por Georgina Rodríguez. ¡Ya queremos verlo!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!