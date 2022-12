Las manicuras navideñas que necesitas según tu signo

A menos de tres semanas de Navidad y Año Nuevo, es la hora de preparar nuestros looks y, por supuesto, ¡nuestras uñas! Aunque no lo creas, la manicura es una elección importante para tus looks. Si el diseño no combina con tus estilismos es muy probable que tus uñas generen un impacto negativo sobre tu atuendo final.

Además, la manicura debe representarte y por eso para estas fiestas buscamos cuáles son los diseños navideños que mejor pueden ir según tu signo y la temporada en la que naciste. En este caso, hablaremos de las distintas estaciones del año y tú puedes elegir la manicura navideña perfecta a través de tu fecha de nacimiento. Busca la tuya y opta por ella en esta Navidad.

Primavera

Opción navideña para las nacidas en primavera. Foto: Oprah Daily.

Para quienes nacieron en primavera, esta manicura de Navidad será la elegida por ellas. Al ser una época de entretiempo, el rojo marca la salida del invierno, mientras que los delicados muérdagos nos presentan el florecimiento y el color verde tipico de esta etapa del año.

Sur: Libra, Escorpio y Sagitario

Norte: Aries, Tauro y Géminis

Verano

Opción navideña para las nacidas en verano. Foto: Southern Living

La mayoría de las mujeres nacidas en verano se caracterizan por ser más sencillas y minimalistas en cuanto a sus manicuras. En este caso, pensamos que la mejor opción para ellas sería un diseño de francesita con esmalte brillante en un tono claro, los básicos de esa temporada, y dibujos de escarchas de nieve en negro.

Sur: Capricornio, Acuario y Piscis

Norte: Cáncer, Leo y Virgo

Otoño

Opción navideña para las nacidas en otoño. Foto: Haul of Fame.

Si hablamos de otoño, hablamos de colores más oscuros y ligados a los tonos tierra como el naranja, marrón, amarillo y rojo. Como el rojo es el color de Navidad por excelencia, debe estar en tu manicura si naciste bajo esta temporada del año. También puedes jugar con algunos dibujos pequeños y en tonos nude para contrastar con el clásico rojo.

Sur: Aries, Tauro y Géminis

Norte: Libra, Escorpio y Sagitario

Invierno

Opción navideña para las nacidas en invierno. Foto: Maniqure Mail Salon.

Aunque las películas siempre nos muestren que la Navidad es parte del invierno, en el Cono Sur estamos en verano. De igual manera, aquellas que cumplen durante la época contraria pueden optar por una manicura 100% navideña. Pueden unir los tres colores básicos - verde, rojo y blanco - y apostar por distintos dibujos relacionados a la festividad en los mismos tonos

Sur: Cáncer, Leo y Virgo

Norte: Capricornio, Acuario y Piscis

Este 2022, tu manicura no solo estará regida por la Navidad sino también por la temporada de tu cumpleaños. ¿Te animas a estos diseños?