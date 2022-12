El infartante look de Eiza González en la fiesta de Leonardo DiCaprio

Eiza González (32) recibió una invitación muy especial para Navidad (queda claro que se ha portado muy bien este año): Leonardo DiCaprio le comunicó el día y la hora para asistir a su fiesta navideña con amigos en una residencia privada en West Hollywood. Y la actriz no dudo en usar un look impactante para sobresalir. ¡Te contamos todo a continuación!

Los tacones acharolados de Eiza González ofician de complemento perfecto para su vestido cut-out. Fuente. Grosby Gorup (People Español)

Eiza González: el modelo que eligió para robarse las miradas en la fiesta de Leonardo DiCaprio

Siempre en busca de inspiración, no podemos dejar pasar este look con vestido cut-out que la actriz mexicana de la película Ambulance eligió como atuendo sensual y espectacular para que no quede ningún invitado sin girar la cabeza cuando la vean pasar.



Sí, la prenda larga con abertura debajo del pecho más estiloso la tiene Eiza González y la analizamos a continuación.

Sin corpiño y con tacones cómodos, medianos, cuadrados y acharolados, la estrella eligió un modelito con la tendencia cut-out, pero lo llevó más allá del detalle: la abertura llega hasta casi el ombligo, estilizando así toda la figura.

Además, el escote estilo triángulo con breteles finos se combina con una silueta que ajusta la parte superior para favorecer el efecto visual de afinar el contorno, típico de los vestidos bajo este modelo.

Este tipo de diseños afinan siempre el contorno por el efecto óptico que producen las aberturas que muestran la piel por debajo. Ubicada estratégicamente, este detalle que deja parte de piel al descubierto afina el torso y aporta esa cuota sexy por ir casi hasta el ombligo. La forma del corte también suma sensualidad y estiliza ya que va en forma de gota.

Con una falda que cae larga y más holgada, la textura de la pieza también suma: es ligeramente glitter, para volverse una prenda de noche comfy y glam, super práctica, pero con estilo, ideal para bailar toda la noche y derrochar sensualidad.

¿Harías menos esfuerzo si la propuesta es asistir a una fiesta que da Leonardo DiCaprio en su propia residencia? ¡Fabulosa!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.