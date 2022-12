Luna llena en Cáncer: sus influencias en la primera semana del 2023

Seas o no creyente de los astros, es casi imposible negar que sus influencias nos repercuten en algún área de nuestras vidas. Luego del fin de semana de Año Nuevo, se dará paso a nuevos ciclos lunares y, por supuesto, a los signos del zodíaco que se presentarán en cada una de esas fases.

El viernes 6 de enero tendrá lugar la primera Luna llena del 2023 que estará influenciada por el signo Cáncer. La Luna contiene cuatro fases en cada mes que se dividen en menguante, creciente, nueva y llena. Enero comenzará con su fase creciente que decantará en llena durante esta fecha cercana al próximo fin de semana.

Luna llena en Cáncer o la conocida "Luna llena del Lobo". Foto: Onda Cero.

Pero, ¿cuál es la influencia que provoca en nosotros que Cáncer se presente en Luna llena? En primer lugar, este fenómeno se le da el nombre de "Luna Llena de Lobo" y tiene una relación estrecha con estos animales que, con la aparición de la Luna, aúllan debido a su nerviosidad por la falta de comida que provoca el invierno.

Desde el lado astrológico, se relaciona con movimientos de ampliación en proyectos o deseos. Cáncer es un signo que se vincula mucho con la familia y con el lugar en donde ella habita: el hogar. Por ende, pueden surgir algunas mudanzas de casa o hacia otros lugares, por parte de personas cercanas a ti o incluso tú mismo. Otra de las energías de esta Luna llena es la fuerte influencia de almas que pueden entrar a la vida, cuyo significado puede relacionarse a embarazos, amores, amigos, o proyectos grandes como viajes o mudanzas como anteriormente mencionamos.

El 6 de enero se producirá este fenómeno natural. Foto: W Radio.

Esta especial Luna llena de enero tiene una nexo directo con la personalidad del lobo. De esa manera se puede saber de modo astrológico que Cáncer influenciará temas que favorecerán soluciones de problemas, como también incrementará la valentía e inteligencia para resolver esas cuestiones. Además, fomentará la resistencia ante las adversidades o sobre aquellas vivencias de las que queremos salir o dejar atrás.

Para llevar esta Luna llena en Cáncer de la mejor forma, puedes sentarte unos días antes al 6 de enero y escribir cuáles son los temas que quieres resolver o emprender en cuestiones familiares o vinculares. Luego, tomarás ese papel o nota, y lo guardarás en algún lugar en donde recuerdes que está, pero no a la vista. El siguiente año - que sería 2024 - buscarás esos objetivos y analizarás si pudiste cumplirlos o lo qué faltó para poder hacerlo.

Lo importante es proponer aquello que sabemos que, cambiando o ajustando algunas áreas, podremos lograrlo. No es bueno para tu salud plantear objetivos que pueden ser extremadamente difíciles o que no te sientes preparada para hacerlos, ya que con el paso de los meses te generarán frustración o tristeza si no puedes completarlos.

A ti, ¿cuáles son los temas que te gustaría plasmar en esta Luna llena en Cáncer?