Inspirada por Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni tomó una decisión clave para su boda

A 10 días del inolvidable triunfo ante Francia en el Mundial de Qatar 2022, millones de argentinos siguen atentamente cada uno de los movimientos de los jugadores de la Selección argentina. Todo es símbolo de admiración y una excusa para recordar la hazaña del plantel que logró conquistar a todos no sólo con su juego sino también con su forma de mostrarse fuera de la cancha. En ese contexto no sorprende que la boda de Nicolás Tagliafico con Caro Calvagni se haya convertido en uno de los eventos más importante del año.

Es que no sólo los jugadores están en la mira de todos sino también sus familias. Ya durante el Mundial de Qatar 2022, la prensa seguía atenta los movimientos de cada una de ellas. Los focos estaban, claro está, en Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. Aunque de perfil bajo, no pudo ocultar sus gustos de estilo: desde su pasión por un modelo particular de carteras que llamó la atención incluso a los menos fashionistas hasta el accesorio que repitió una y otra vez para ir al estadio.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Al igual que su marido, Antonela Roccuzzo causa admiración y marca tendencia. Prueba de ello es que las novias y esposas de otros jugadores la toman como referencia. Tal vez esa es la clave por la que Caro Calvagni haya elegido a una diseñadora española para el día de su boda. No a cualquiera sino a una que lleva más de 25 años vistiendo a las novias más glamorosas.... Entre ellas, la esposa de Lionel Messi.

Hace cinco años, cuando Lionel Messi y Antonela Roccuzzo formalizaron su relación, ella lució dos vestidos de novia. Ambos con la misma firma: Rosa Clará.

Cuando se casó con Lionel Messi en junio de 2017, Antonela Roccuzzo llevó dos vestidos de Rosa Clará

Quién es Rosa Clará, la favorita de Antonela Roccuzzo y Caro Calvagni

Hace tres semanas, durante su estadía en Qatar, Caro Calvagni adelantó que faltaban apenas 20 días para su boda. La celebración tendría lugar el 27 de diciembre, justo un año después de haber pasado por el registro civil.

Entonces, la boda fue organizada por Claudia Villafañe, que nuevamente fue convocada por los novios para estar en los detalles de la fiesta. Ese 27 de diciembre, Caro Calvagni llevó un solero con escote volcado. Acorde con el estilo de la celebración: una boda austera en la que los novios tenían previsto brindar con sus familiares y amigos más cercanos.

Este martes 27 de diciembre, Caro Calvagni llegó a su boda con un strapless de encaje que llegó hace unos días de Amsterdam. Según trascendió, el modelo fue confeccionado en el mismo atelier que los dos que, cinco años atrás, lució Antonela Roccuzzo en su boda. Al igual que estos, el vestido de Rosa Clará se destaca por el diseño que resalta la silueta y por los detalles de encaje.

Rosa Clará, la firma elegida por Caro Calvagni para su vestido de novia, fue creada en 1995 por la diseñadora homónima y actualmente es la segunda compañía de moda upcial más importante en España. Rosa María Clará Pallares es catalana y dio sus primeros pasos en la moda cuando trabajaba como responsable de ventas en Pronovias.

En estos 27 años desde su fundación, la compañía no ha hecho más que crecer. Actualmente cuenta con más de 4.000 puntos de venta en diversos países y ha vestido a algunas de las novias ´mas famosas del mundo (entre ellas, claro está, Antonela). En estas décadas Rosa Clará ha realizado colaboraciones con diversas firmas y diseñadores, desde el español Jesús del Pozo hasta Karl Lagarfeld.