El sensual vestido de Agus Gandolfo en la boda de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico dejó poco a la imaginación

La mendocina Agus Gandolfo suele causar impacto con sus looks. En pareja desde hace años con Lautaro Martínez, ha estado en el centro de las miradas durante su estadía en Qatar. Mientras su marido entrenaba y concentraba con la Selección argentina, ella se dedicaba a pasear con su pequeña hija Nina y con amigas que también se encontraban en Doha.

La mayoría de sus planes eran en compañía de Caro Calvagni, con quien además comparte la pasión por el fitness. Ambas comparten habitualmente sus rutinas de entrenamiento y es muy común que graben los videos a dúo. Tienen tips para fortalecer las piernas, bajar el abdomen y, sobre todo, generar endorfinas. Entrenan, se divierten y comparten mucho tiempo juntas.

Por eso era esperable que -aun en medio del ajetreo de fin de año, lista para regresar a su hogar y todavía con la euforia del campeonato del mundo- Agus Gandolfo dijera presente en la boda de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico.

La cita fue en el haras El Dok, en Exaltación de la Cruz. Pero para Agus Gandolfo comenzó mucho antes. Fashionista, eligió cuidadosamente el look con el que asistiría a la boda de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico. Optó por un look súper sensual con una de las tendencias del momento: el cut out.

La mendocina Agus Gandolfo con un impactante vestido de Pupé Teté, lista para asistir al casamiento de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Horas antes de la celebración lo fue a buscar al showroom de Pupé Teté, la marca de Silvina Reggio. El modelo es un strapless negro con una importante abertura en la falda recta. Tiene un detalle cut out en la cintura que, lejos de pasar inadvertido, destaca la trabajada silueta de la influencer mendocina.

El modelo, que promete ser un hit, es el mismo que eligió Lourdes Sánchez y con el que quedó fascinada al punto de desear lucirlo en Hollywood.