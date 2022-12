Así puede afectarte la temporada Capricornio este fin de año según la astrología occidental

La última semana del año viene cargada de mucha energía, ya que el 29 de diciembre nos espera la Luna final del 2022 y el 23 empezó la temporada Capricornio. Todos los meses, la Luna cumple con su ciclo de cuatro fases: nueva, creciente, llena y menguante. El 23 tuvimos la oportunidad de que nuestro satélite natural pasara a fase nueva en Capricornio, lo que produce que este signo genere varios movimientos en nosotros a nivel personal y social.

Hasta el 19 de enero del 2023, este será el signo que nos regirá y es muy importante saber qué es lo que trae consigo. Uno de los temas que se trabajará durante el año entrante será la independencia y la innovación en todas sus formas. Capricornio está regido por el planeta Saturno, gobernado por el dios griego Kronos. Este dios se relaciona con la estructura, planificación y tiempo, por ende, se vincula con las metas que planeamos para el 2023.

Lo primero que debes preguntarte es qué es lo que quieres lograr durante los siguientes doce meses (temas de cualquier tipo: económicos, laborales, amorosos, entre otros). El siguiente paso es plasmarlos en algún papel, agenda, nota o cualquier lugar en donde puedas verlos constantemente para no perder el rumbo de lo que pensaste. Y, por último, al empezar cada meta, desprender las herramientas y plazos intermedios para llegar a lograr la meta final.

Capricornio comenzó a regir el 23 el diciembre hasta el 9 de enero. Foto: Freepik.

La energía de Capricornio no solo se refiere a plantearse objetivos futuros, sino también en la revisión de nuestras anteriores metas. ¿Las cumplimos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué nos faltó? ¿Qué podemos aprender? son algunas de las preguntas que podemos pensar para saber el resultado de este 2022. La cuestión no reside en maltratarnos si no pudimos cumplir algunos objetivos: lo importante es recuperar las enseñanzas de cada experiencia vivida.

Otra cuestión a tener en cuenta es que el 2023 se presenta como un año en el que profundizaremos sobre nuestras decisiones, en sí verdaderamente las tomamos para nuestro bien, para complacer a los demás o por aquello que nos han enseñado frente a una u otra situación. Capricornio es uno de los signos compuestos por el elemento tierra, por eso una de las características de los nacidos en esta temporada, es que piensan mucho las cosas antes de hacerlas. Una buena cualidad, pero que muchas veces se suele ir al extremo de sobrepensar.

Es por ello que en estos momentos puedes sentirte que estás cuestionando temas que antes ni pensabas o que te sientes incómoda en lugares en los que antes no. Esa es la energía capricorniana que nos permite empezar a dudar de todo lo que conocemos para darle espacio a lo que queremos o lo que pensamos.

Les damos la entrada a la temporada de Capricornio para terminar el 2022 y comenzar el 2023 de la mejor manera. ¡La energía de la cabra al mando!