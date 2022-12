Pantalones naranjas, la clave de estilo de Analía Franchín que destrona al rosa

Cada año, hay un color que se torna el más importante de esos meses. El 2022 tuvo muchísimas tendencias y el rosa fue una de ellas. En relación con la moda Barbie, el rosa fue el color que reafirmó este estilo y podríamos decir que la mayoría de la población lo incorporó en muchas de sus prendas.

Analía Franchín fue una de las que apostó por el rosa, pero rápidamente lo sustituyó por otro de los colores del 2022: el naranja. Sabemos que el naranja es un color un tanto difícil de llevar porque no es tan versátil como el azul o rosa, y porque debemos usarlo con precaución para que se luzca, pero no se transforme en un punto de desequilibrio del look.

Los pantalones naranja son los elegidos por Analía Franchín para reemplazar al rosa. Foto: Instagram @analiafranchin.

Una de las formas de llevar este color sin fallar es usándolo en una prenda del outfit: pantalones, faldas, tops, camisas, zapatos o bolsos. Analía Franchín optó por los pantalones naranja para combinar este verano y quitar el rosa del podio. La panelista llevó unos pantalones cropped y de cintura alta, con un top estampado en blanco y negro, y sandalias naranja con círculos brillantes en plata.

Dijimos que una de las maneras de no equivocarse con el naranja era no seleccionar dos piezas en ese color dentro de un mismo look. Analía refutó esa opción y llevó pantalones y zapatos en naranja, pero ¿por qué funciona bien si no debería? Aquí es donde se aplica la excepción a la regla.

El naranja es un tono vibrante, por ende, capta mucho la atención. Si tú quieres repetirlo en tu outfit puedes hacerlo, pero con una pieza que no sea completamente naranja, es decir, que contenga este color mezclado con otro. En este caso, Analía Franchín tomó sus pantalones lisos y los combinó con sandalias naranja con apliques plata. De esa manera, equilibró el color y logró que ambos elementos resaltaran. Si hubiese optado por sandalias lisas, todo habría cambiado, ya que el look habría sido muy repetitivo.

Busca alguna prenda naranja y llévala en tus looks veraniegos. Foto: Instagram @analiafranchin.

En este outfit de la periodista, sí podemos notar que aplicó la primera sugerencia. Ella usó pantalones naranja flare con cut-outs en los laterales y cadenas plata, camiseta gris con estampa, y sandalias marrones con plataformas y tacones finos. En esta oportunidad, Analía Franchín solo eligió una prenda en naranja - sus pantalones - y las demás en colores neutros. Esa es una clave infalible a la hora de decantarse por un color shocking, ya que los neutros ayudan a armonizar el look y a darle el protagonismo completo a la prenda del color vistoso.

¿Rosa o naranja? Analía Franchín ya decidió que formará parte del segundo equipo con sus pantalones. ¿Y tú?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!