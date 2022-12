La llamativa tendencia que Delfi Ferrari elige para la playa

Elegir traje de baño es una misión difícil para la mayoría de las mujeres. Más aun si a la consigna se le suman requisitos especiales: un diseño particular, un color que no está de moda, una estampa única, un aplique o este detalle que para Delfi Ferrari es clave y da la nota en su guardarropa estival.

Con cerca de un millón y medio de seguidores en Instagram, Delfi Ferrari es una de las influencers argentinas con más llegada. Ganó fama por compartir en redes sociales sus viajes y rutinas de entrenamientos. Fue repudiada por promover la anorexia y un año más tarde muchos de sus seguidores celebraron que formalizara su relación con Juan Manuel Bressan.

Apenas unos meses después se convirtió en referente de la maternidad cuando compartió cada detalle de su embarazo y del nacimiento de su hija Francesca que nació en mayo de 2021. Y muchos volvieron a cuestionarla: esta vez porque compartió un minuto a minuto del parto que fue considerado un exceso.

Como sea, el número de seguidores de Delfi Ferrari sigue aumentando y ella continúa compartiendo looks en sus redes sociales. Esta vez el foco no está en ella sino en la dupla que forma con su hija. Y no es para menos: ambas lucen trajes de baño con los mismos estampados en la playa.

Flores a full para el verano en República Dominicana

"Vamos a seguir sumando millas juntas te lo prometo", escribió Delfi Ferrari a su hija junto a una imagen en la que ambas disfrutan de la playa en República Dominicana. Mientras la influencer luce un bikini con corpiño tipo bandeaux, la pequeña lleva un traje de baño enterizo con pequeños volados a rayas en los hombros.

Delfi y su hija comparten el gusto por el sol... y por las estampas

Otro de los trajes de baño elegidos por Delfi es un bikini con corpiño de triángulos y breteles anchos. Para su hija optó por dos piezas: top con mangas y culotte para usar sobre el pañal. Cómo suele hacer, eligió los dos con la misma estampa.

Un peculiar animal print apto para madre e hija

Como buena influencer, Delfi Ferrari se atreve al animal print. Aunque para ir a la playa en México se decantó por uno muy particular con siluetas de animales sobre un fondo pastel. Una vez más, eligió para la pequeña un traje de baño con mangas que resulta óptimo para protegerla del sol.