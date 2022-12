Las sandalias tendencia que usa Analía Franchín para vestir canchera

Si no te gustan altas, puedes elegir bajas. Si no te convencen las de estilo romano, puedes llevar las minimalistas. Y así podríamos seguir largo tiempo hablando de qué sandalias elegir. Es que hay un mundo entero dentro de ellas que está comprometido con un estilo, una personalidad o una tendencia.

Pese a lo que la moda impone, las sandalias pueden ser clásicas o en tendencia, pero tú puedes optar por la que a ti más te guste. Siempre hay diferentes opciones, lo que las hace las más elegidas del verano. Si aún no te compras un par para el 2023, te enseñamos cuáles son las preferidas de Analía Franchín.

La panelista se sumó a la moda de las plataformas, pero con un modelo menos juvenil y más formal. Eso no quita que puedan ser cancheras y versátiles, ya que la periodista nos lo ha demostrado en todos sus looks. Sus sandalias en verde petróleo con tacones cuadrados y tirantes ondulados son ideales para el día y la noche, y lo probamos con estos atuendos súper cancheros.

¡Las sandalias de Analía Franchín que combinan con todo! Foto: Instagram @analiafranchin.

Este atuendo es ideal para ocasiones casuales en verano. Básicamente, es el outfit que todas buscamos para esas reuniones que comienzan al atardecer y siguen por la noche. Analía Franchín lo logró con sus sandalias verdes, sus shorts rosa chicle y su camiseta blanca con estampa colorida.

Sorprende mucho el hecho de que aunque el verde de sus zapatos no se repita en otra parte de su look, quedan muy bien con los colores presentes como el rosado y el blanco, o el rojo y amarillo en pequeñas dosis. Muchas veces, al comprar calzado, nos decantamos por los colores básicos como el blanco y negro, y nos cuesta animarnos a otros tonos que pueden generar mayor atención sobre nuestros estilismos.

Anímate a comprar esas sandalias que tanto quieres y combínalas con tus looks veraniegos. Foto: Instagram @analiafranchin.

Lo mismo sucede con este traje híper canchero de Natalia Antolín por el que optó para una de sus apariciones en TV. Analía Franchín se dejó llevar por este conjunto de pantalones palazzo y blazer largo que mezclaba dos estampados como las líneas verticales y las flores. Como su traje ya reunía muchos colores distintos, decidió combinar con un top negro y sus sandalias verdes que se unían al azul de los detalles en la chaqueta.

Recordemos que azul y verde son colores contiguos en el círculo cromático, por ende, lucen bien juntos. Otra ventaja con este dos piezas es que puedes llevarlo con estas mismas sandalias en otro color que se replique en el estampado como rosado, blanco, azul o naranja.

Estas son las ideas de Analía Franchín que son claves a la hora de combinar todos tus conjuntos. Foto: Instagram @analiafranchin.

Una apuesta un poco más complicada es la de este atuendo de Analía Franchín que se arriesgó a fusionar sus sandalias con un amarillo vibrante. ¿Cuál fue el resultado? ¡Acierto! No son dos colores que se mezclen en la moda comúnmente, pero la conductora los hizo funcionar juntos.

Su clave fue contrastarlos, es decir, juntar el verde oscuro de sus sandalias con el amarillo shocking de sus pantalones cropped. De esa manera, no hay una pelea de atención entre ambos colores, sino que se equilibran visualmente. Su camisa estampada en gamas marrones no fue la que más favoreció al look, pero tampoco lo derribó. Una idea distinta podría haber sido que la panelista usara una camisa blanca, que hubiera dejado resaltar aún más a los dos tonos fuertes.

Verse canchera a cualquier edad ya no es una tarea difícil. Analía Franchín lo prueba con sus tremendos outfits y sus sandalias tendencia. ¿Pediste tu par favorito para Navidad?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!