Signo por signo, cómo será la semana del 19 al 25 de diciembre

ARIES: para este signo será una semana marcada por el trígono de Urano. Vendrán novedades, cambios y sorpresas muy favorables. Todo lo referente al amor tiene un empujón significativo. El solsticio entra en el área profesional y habrá que estar atentos a las responsabilidades. Tener paciencia con los obstáculos que se presenten; por ello, a no firmar ningún contrato.

TAURO: se inicia el tránsito por Piscis. Eso es favorable para este signo ya que todo lo que se sentía en plena guerra pasará a la historia en breve. Se notará más tranquilidad en el ambiente laboral. Para quienes hayan vivido crisis y cambios, todo estará en orden. Será verdaderamente un periodo de tranquilidad, propicio para el crecimiento intelectual, aunque hay que estar bien atentos al cambio.

GÉMINIS: Mercurio seré el planeta de tus movimientos y estará retrógrado pasando por tu casa 8. Eso significa que deberás tener cuidado con los cambios y la firma de contratos, a no forzar nada. Marte llama a la acción en el amor. Muévete con mucho cuidado en todas las áreas. Venus te ayudará a equilibrar tu vida sentimental. Busca la calma y te sentirás muy bien.

CÁNCER: Venus en tu casa te traerá beneficios económicos, dinero, socios y pareja. Es un buen momento para ponerte al día con tus sentimientos. La comunicación será esencial para que sigas el camino que iniciaste este año. Esta semana es ideal para acuerdos favorables, cambiar hábitos y mejorar la calidad de vida. Tu cuerpo necesita mimos y mucho cuidado.

LEO: seguro que has venido de alguna que otra guerra, pero ahora ya puedes respirar. Venus en el amor se queda solo en esta área y favorece todas tus relaciones personales. Brillarás en tu entorno. Es buena semana para fiestas, reuniones o encuentros con quienes hacía tiempo no te veías. Capricornio hace hincapié en tu área de trabajo y por ello se avecinan cambios.

VIRGO: es conveniente que esta semana aproveches toda la energía positiva. Es momento de recapacitar, reestructurar y concretar. Venus estará en todas tus áreas y te hará sentir más agradable con todo y con todos. Es momento de obtener buenos resultados con el esfuerzo que vienes haciendo. Llega a acuerdos y no te acomodes.

LIBRA: la fortuna ha venido y se termina el año de muchas posibilidades. La suerte seguirá presente, pero dependerá de cómo la uses a tu favor. Esta semana será un periodo de circunstancias variables en la familia. A futuro, verás los frutos de tanto esfuerzo. Debes saber que lo que se quiere, cuesta. Deja de lado el pesimismo y piensa que la vida es así, con esos grises.

ESCORPIO: Marte abandona este signo y deja de crear conflictos en el hogar. Es hora de disfrutar tu familia y tu trabajo. Se acercan nuevas satisfacciones durante esta semana y el resto del mes. Repasa bien tu agenda. Te sentirás más poderoso que nunca y estarás con mucho magnetismo para las buenas vibras. No te dejes llevar por nada y todo se irá acomodando.

SAGITARIO: debes seguir reestructurando tu vida. Todo lo que has aprendido hasta ahora tiene que servir para sentirte mucho mejor. En el área económica no es un buen momento para invertir. Espera a los primeros días de enero y no tengas gastos de más. En el sector hogar y amistades podrás perfectamente renovar la energía. Tienes que estar activo, tomar decisiones, moverte y trabajar por lo que deseas.

CAPRICORNIO: el sol entra en tu signo esta semana. Felicidades, es el inicio de un ciclo anual con nuevas oportunidades y vivencias. Recobrarás esa energía que creías perdida. Cualquier cambio profesional será favorable. De momento, avanza lentamente, intenta no gastar más de la cuenta y piensa en ahorrar. El amor se avecina, a estar bien atentos.

ACUARIO: con Venus, la belleza y el arte invadirán por fin tu corazón. Si estás con ganas de cambios de look es la semana ideal. Te sentirás más guapo o guapa que nunca. Ojo con los kilos demás. Es un buen periodo para tomar decisiones que venían truncadas, renovar vínculos y sentimientos. Hasta tu cumpleaños, no pares de moverte, aunque te sentirás más solo que de costumbre. Los viajes y las visitas te llenarán el espíritu.

PISCIS: estarás muy enérgico. Es una semana de mucha acción en deportes, en el trabajo, en el amor. Toda esa energía que estaba acumulada sale en positivo. Evita quedarte esperando. Te ha costado mucho llegar a donde estás y es el momento para triunfar, no te detengas. A partir de enero, todas las dudas se aclararán, pero esta semana es clave para las decisiones.