Estos son los pantalones del verano que defienden Mery del Cerro y Linda Raff

Está claro que vestir en invierno es difícil, por la cantidad de prendas, pero en verano no sabes qué ponerte porque las temperaturas son tan altas que a todos nos molesta o incomoda andar varias horas con una ropa que no sea adecuada a ese clima. Los shorts y las faldas son los más elegidos, aunque los pantalones no se dejan de lado.

Incluso hay pantalones livianos que nos proporcionan mucha más frescura que otra prendas. Ese es el caso de los que eligen Mery del Cerro y Linda Raff antes de que explote la temporada. Son pantalones anchos y de textiles amigables con las altas temperaturas, lo que los convierten en un perfecto compañero de rutina

Mery del Cerro se decanta por los pantalones híper holgados y en tonos oscuros. Foto: Instagram @merydelcerrok.

Mery del Cerro le da oportunidad a todo tipo de pantalón holgado que encuentre. Ella no es de las mujeres que prefiere pantalones ajustados en pleno verano, sino todo lo contrario. Esta foto lo afirma, ya la influencer tomó un par de pantalones XXL en color azul petróleo y los combinó con una camisa cropped floreada y sandalias bajas.

Por lo general, este tipo de tonos oscuros no se suelen llevar en verano, pero Mery supo usarlos a la perfección añadiéndole estampado y calzado abierto. Lo que debes tener en cuenta antes de lanzarte hacia estos pantalones es probar si el tiro te luce bien y la cintura te ajusta correctamente.

Con esto nos referimos a que el largo de la prenda debe ser adecuado a tu estatura y cuerpo - si eres petite, te conviene optar por unos que terminen en el tobillo o que no terminen en el suelo, porque se generará un acortamiento directo en tu cuerpo. El ajuste en la cintura también es clave con el fin de delinear tus curvas y que no se produzca holgura en zonas que no son necesarias.

Por otro lado, Linda Raff sorprende con un modelo más ligero y en color pastel. Foto: Instagram @linda.raff.

Cada mujer elegirá el pantalón que más le favorezc,a y otra opción es el que lleva Linda Raff. La esposa de Alejandro "Papu" Gómez, futbolista de la Selección, paseó por distintos lugares de Qatar, el país sede del Mundial 2022. Además de elegirlos para disfrutar los partidos, la arquitecta los seleccionó para caminar bajo el sol de Doha.

Linda se decantó por unos pantalones de pernera ancha y cintura extra alta, crop top negro, sandalias bajas, gafas de sol y bandolera. Distinto a los de la modelo, éstos fueron producidos con un material más vaporoso y plisado que generaban mayor movimiento en el cuerpo. Los pantalones lavanda serían los ideales para las mujeres petite, mucho más que los de Mery del Cerro, ya que este diseño conserva la holgura, pero estiliza la figura al crear ondulaciones verticales.

Sean los pantalones de Mery del Cerro o Linda Raff, les anticipamos que su estilo se hará presente en la temporada más calurosa del año. ¡Opta por el que más te favorezca o con el que te sientas más cómoda!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!