Signo por signo, cómo será tu semana del 12 al 18 de diciembre

ACUARIO: viene entrando en una semana donde se prepara para el circo de las fiestas que montará alrededor, reuniones familiares y gente que no veía hace tiempo. No haga nada por obligación porque saldrá lastimado. Todavía no han empezado los compromisos y el agobio irá en aumento. Será una semana en la que se sentirá abrumado, a cuidar las emociones y tranquilizarse.



PISCIS: este signo, al cual todo le sale bien, se viene despistando: se pasan fechas de largo y eso puede llevar a tomar malas decisiones. Aunque no te apetezca nada porque prefieres tomar resoluciones inmediatas, piensa antes de actuar. Al principio sentirás que todo es extraño, pero luego te darás cuenta de lo que vale la pena.



ARIES: los astros pondrán a este signo todo chulo. Sin embargo, estarás de mal humor y tendrás la sensación de que todo sale mal. Intenta en esta semana no tomar decisiones importantes hasta que sepas qué hacer. Deja que te aconsejen y espera, las determinaciones cambiarán tu rumbo este mes, y, sobre todo, en el día a día.



TAURO: no te has dado cuenta del cambio radical que viviste durante todo el año. Esta semana detente a pensar en todo tu entorno y en lo que vienes haciendo, porque valió la pena. Es muy posible que se planteen nuevas situaciones para avanzar en algo que tenías pendiente, ya sea en el trabajo o en el amor. Pon mucha atención, escucha y prepárate para todo lo que viene.



GÉMINIS: llevas meses pensando mucho. Esta será una semana clave para darte permisos y equilibrar esa libertad que tanto te apetece. Todavía no te decides, y eso es muy propio del signo. Deja que la tranquilidad sea tu refugio y no te comprometas con quienes no cumplas luego. Con un poco de suerte, el universo estará a tu favor si pones de ti para mejorar tus relaciones.



CÁNCER: dar y dar es lo tuyo, aunque todo eso este año te enseñó a que debes equilibrar primero tu interior. Esta semana en especial deberás poner paños fríos sobre decisiones que influirán el próximo año. Cuida tu salud y presta más atención a lo que te hace bien. Todo va correctamente para cáncer, solo es cuestión de que mantengas esa tranquilidad que tanto te costó este año.



LEO: te gusta mucho conquistar al resto, y como son muy orgullosos, nada del esfuerzo vale. Debes estar dispuesto a dar el primer paso al momento de tomar decisiones, ya sea para avanzar como para dar por finalizado algo. Por el bien propio y del resto, es momento de reflexionar sobre los sentimientos, la carrera, el trabajo y los amigos.



VIRGO: detente, piensa más que nunca cómo es tu libertad y la de tus seres queridos. Baja el nivel de intensidad como has aprendido este año. Se quedarán a tu lado quienes realmente te valoran, no te hagas tanta mala sangre y disfruta. Todo lo que no esté a tu alcance se solucionará. La clave de esta semana será la paciencia, la reflexión y la armonía en tu salud, la cual debes cuidar mucho.



LIBRA: es momento de soltar y dejar ir a lo que te arraigaste en el último tiempo. La inteligencia que tiene este signo permite equilibrar todo, así que aprovéchalo. Aunque te cueste dar el primer paso, verás que será necesario para terminar el año de forma exitosa. Cuida tus sentimientos, valórate y sigue expandiendo esa paz que tienes innata. Tu alrededor te extraña.



ESCORPIO: últimamente vienes acelerado, te cuesta descansar y todo pareciera ser que depende de ti, pero no es así. Relaja la mente, el cuerpo y el alma, tu salud te lo agradecerá. Se acercan las fiestas y no debes sentir presión por quienes decides que estén a tu lado. Será una semana clave para observar, reflexionar y luego tomar decisiones que serán el puntapié para el 2023.



SAGITARIO: esta es tu semana. Aprovecha para organizar reuniones, verte con amigos y arriesgarte a nuevos planes. Es momento de que dejes de estar en solitario y vuelvas a la vida. Aunque sueles ser muy tranquilo y no te gusta lo imprevisible, esta semana lo tendrás todo a tu favor así que a estar atento. Puede cambiar el rumbo de tu vida, aunque dependerá de cuán despierto te encuentres.



CAPRICORNIO: es muy sencillo lo que viene esta semana para este signo. Tendrás que empezar a cuidarte, la salud como el bienestar dependerán exclusivamente de ti. La posición de Mercurio te dará batalla y te sentirás agobiado así que déjate llevar sin dejar de ser tu mismo. Los sueños se han hecho para cumplirlos, así que levántate y anda, es momento de arrancar.