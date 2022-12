Los fabulosos jeans de Karlie Kloss que estilizan la figura y marcan la cintura

Los jeans de Karlie Kloss son un must. Hace años, la topmodel diseñó una línea propia pensando en las mujeres que no son tan altas, pero que buscan estilizar la figura y marcar bien la cintura. Junto a la firma Frame Denim, la estadounidense pensó primero en ella con sus 1.85 metros de altura, y luego en las más bajitas.



Karlie Kloss: una fan de los jeans

Nadie lo creería, pero, al parecer, tener unas piernas kilométricas y fabulosas no siempre es algo positivo en una mujer. Así le ha ocurrido a la estilosa Karlie Kloss, quien nunca encontraba jeans que se ajustaran a sus largas piernas. De esta manera, primero pensó en ella, y luego se detuvo en todas aquellas mujeres que buscan estilizar su figura.

Kloss se unió a la firma Frame Denim para diseñar una colección cápsula de vaqueros especialmente pensados en marcar la cintura. La colección se llama Forever Karlie y tiene dos modelos: unos pitillos y otros campana. Y pensó su diversidad en función de la practicidad.



La modelo presentó este trabajo junto a los diseñadores de la marca, Jens Grede y Erik Torstensson. Si bien los productos se pusieron a la venta en determinadas, también se encuentran disponibles en tiendas online como Net-à-porter, Barneys, Selfridges, Jeffrey y Ron Herman.

Karlie Kloss luciendo uno de sus bellísimos jeans - Fuente: Instagram @karliekloss

Es el rostro del denim

En una entrevista le han preguntado qué fue lo que la motivó a sacar su propia línea de jeans y ella respondió: "Durante toda mi vida me he sentido insegura con mi estatura porque no podía encontrar ropa que se ajustase a mi figura. Realmente creo que el producto que hemos creado es práctico, elegante y necesario para las chicas altas".

La supermodelo de 30 años se mostró segura con los pantalones de su propia firma y otros modelos que logran lo que ella siempre buscó por el complejo de su altura: que estilicen su figura y le marquen la cintura.

No podía ser menos, Karlie Kloss es un icono moderno con su belleza natural y estilo desenfadado. Según varias marcas de renombre, es perfecta para comunicar un aire fresco y moderno en la clásica moda americana.



