Kim Kardashian se robó todas las miradas con sus lentes de sol futuristas

Con el paso de los años, Kim Kardashian se ha convertido en el rostro femenino de la moda. Básicamente, arriesgaría lo que sea cuando se trata de lograr la apariencia correcta.



En esta oportunidad, casi no pudo caminar por las calles de la ciudad de Nueva York con el atuendo que llevaba ya que, aunque parecía bastante normal, no lo era: sumó a su look unos lentes de sol futuristas súper trendy.



La magnate de la belleza, Kim Kardashian, estuvo en la ciudad para promocionar la segunda temporada de su serie The Kardashians en Hulu. Entre alguna de sus apariciones, esta vez fue vista en Midtown Manhattan almorzando con un amigo de la familia, Fai Khadra.

Un must: el look total black que se llevó todas las miradas

Uno de los detalles que más llamó la atención de su look fue su Balenciaga probado y verdadero que combinó con la parte superior del guante de cuello alto con una falda larga negra de cintura alta de Rick Owens.



La prenda cubría desde la barbilla hasta los dedos de los pies y la falda era tan ceñida -y con una pequeña abertura en la espalda-, que Kardashian iba dando pasos muy pequeños para evitar caerse.

Esta situación un tanto incomoda, pero a la moda, obligó a Khadra a reducir la velocidad así podían caminar juntos.

Kim Kardashian siempre será un ícono de la moda - Fuente: MODAFASHION

Excelente combinación: los lentes de sol futuristas

Si hay algo que destacarle a Kim Kardashian es su manía en los detalles. En esta oportunidad, combinó perfectamente el conjunto ajustado con unos lentes de sol futuristas muy imponentes. Como tenía el cabello recogido se pudieron observar unos aretes plateados y, como remate, llevaba un extraño bolso rígido de Balenciaga.

Lo cierto, es que fue difícil precisar el propósito de ese accesorio porque parecía un estuche para casco de motocicleta o uno de esos portaequipajes donde la gente pone a sus mascotas.

El look completo: muy Kardashian

Al parecer, la empresaria lució este look total black después de que usara otro atuendo aparentemente más cómodo donde combinó ese mismo top de cuello alto con uno de sus pantalones favoritos con estampado de leopardo.

Para los accesorios optó, una vez más, por la marca Balenciaga y volvió a elegir unas gafas modernas también en color negro; además, sumó una versión esponjosa del bolso Hourglass de la marca.

Los aretes no podían ser menos porque su diseño se parecía a las tarjetas de crédito, un complemento que nadie jamás se podría imaginar.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.