Las zapatillas deportivas estilo bamba de Zara que combinan con todo

Zara tiene las zapatillas deportivas estilo bamba que estabas esperando. Se trata de un look low cost, juvenil, fresco y canchero que además ¡va con todo! Te lo mostramos a continuación.

El estilo lo defines tú, las zapatillas blancas van con todo. Fuente. Mujer Hoy

Lo maravilloso de las tendencias del momento es que la moda no tiene reglas: puedes combinar zapatillas blancas económicas de estilo clásico con un look que lleve minifalda de lentejuelas plateada y musculosa de algodón ¡y te sentirás increíble y estilosa! Todos girarán a mirarte y seguro alguna amiga te pregunte por ese calzado.

Con punta redonda y platafroma: este modelo de zapatilla blanca aporta el toque casual y cool a cualquier look. Fuente. Zara

Las clásicas y estilosas zapatillas blancas que buscabas: ¡están en Zara!

Verás que una vez que las tengas serán tu must en cada outfit: jeans, faldas plisadas midi, estilo lápiz en tonos vibrantes, sacos, blazers, blusas, vestidos; ¡van con absolutamente todo!

El único secreto es usarlas con los tobillos al descubierto para estilizar las piernas y, claro, elegir modelos con plataforma para sumar unos centímetros de estatura, tengas la altura que tengas, porque siempre esto estiliza, afina y armoniza el look.

La puntera redonda del modelo de zapatillas blancas que propone Zara esta temporada a tan solo 22.95 euros es ideal para quienes quieran llamar a la atención con este punto de luz que convoca la mirada hacia allí por el tono pleno en el calzado, apelando a los códigos urbanos del zapato XXL, pero sin llegar al borcego u otras propuestas más llamativas que apagarían el resto del atuendo.

Es perfecto para descontracturar un look que no debe ser del todo elegante, y recuerda: no temas combinarlas con cuero, lurex, lentejuelas, glitter o colores shocking, ¡todo vale!

Tampoco olvides que los jeans son el aliado natural de este par, aunque no temas explorar cómo queda con pantalones de lino anchos, modelos distintos de falda, minifalda estampada en animal print o lo más original que tengas en el armario para descontracturar con tus zapatillas blancas estilo bamba de Zara, ¡será un acierto seguro!

