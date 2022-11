Predicciones astrológicas para esta semana: como impacta el eclipse en cada signo

ARIES: Se cruzarán nuevas personas para poblar esas fantasías que tenías hace tiempo. Es buena gente en el camino, pero regula tus emociones. Mala semana para realizar nuevos trámites o sacar un crédito. La clave estará en que los vínculos que ya tenías quedarán atrás para siempre.



TAURO: Será una semana con sensaciones nuevas. Estarás expandiendo al máximo el idealismo. Siéntete libre porque eso funcionará de ahora en adelante. Aparecerán esos amigos fieles. Estar atentos porque este signo recibirá una compensación por todo lo que viene luchando. La clave será hacer alianzas para que venga por fin el éxito.



GÉMINIS: Todos los cuentos de hadas que se crean las personas de este signo terminarán demostrándoles que hay una moraleja. Es momento de reflexión y aprendizaje. Las conquistas marcarán un antes y un después. Aparecen beneficios impensados y alianzas afortunadas. Buena etapa para la economía. A estar muy atentos con los cambios en el trabajo porque serán para mejor.



CÁNCER: Se avecinan momentos gratos en el amor y los romances. Esas conquistas marcarán el momento para tomar decisiones. Interesantes desafíos en lo profesional, mientras el trabajo se acumula sabrá qué es prioridad y qué no. Habrá que esforzarse al máximo. Son tiempos para trabajar la buena onda.



LEO: Mucho movimiento en todos los aspectos debido a que Venus se encuentra en Capricornio. Es momento de hablar y expresar lo que siente. Será escuchado y, sino, ningún tropezón es caída. Algunas malas decisiones de otros lo complicarán. Encaminará la situación, pero visualizará que ya nada será lo mismo. La clave de la semana vendrá con un dialogo reparador.



VIRGO: Es una semana que viene acompañada de una interesante compañía y todo gracias a Venus en Capricornio. También, una relación que parecía desaparecer se recompone como un misterio. Siga su instinto en todas las buenas ofertas que aparecerán. La clave será ser confiable con quienes alguna vez cumplieron.



LIBRA: Probablemente se avecinen problemas, enfrentamientos o alguna decepción. Pero dicen que no hay mal que por bien no venga. Será todo un aprendizaje. Actúe sin miedo y exponga lo que siente. No habrá dinero en abundancia y por eso deberá buscar el apoyo en los seres de confianza. La clave será estar muy atentos.



ESCORPIO: Se vienen momentos de aventuras por el aval de Venus en este signo. Sentirá muchas emociones: apasionados, tiernos y cálidos. Pero ojo, habrá que seleccionar muy bien con quiénes para no llevarse una decepción. Avanzar en el trabajo, la salud y el dinero. Son tiempos propicios para eso. La clave será no sobrecargarse de nada.



SAGITARIO: Este signo detesta las situaciones confusas como las relaciones inesperadas, aunque será una semana ideal para sorprenderse, sobre todo en el amor. Son buenos tiempos, pero no aceleren más de la cuenta. La clave de la semana será revisar muy bien los números antes de avanzar con un trato o nuevo negocio.



CAPRICORNIO: Este signo está hechizado por su sensualidad. El entusiasmo será esencial para atraer a quienes quieran. Con Venus en Capricornio no habrán trabas. Es momento de tener un espacio personal en el trabajo y avanzar por nuevos caminos. La clave será el respeto y no estar llegando tarde a ningún lado.



ACUARIO: Venus en Capricornio hace de lo suyo en este signo que tiene gran falta de compromiso en el amor. Deje de forzar la voluntad propia y la de los demás. Viene una situación económica positiva que le resultará muy beneficiosa. Con paciencia saldrá adelante y esos sueños se transformarán en logros duraderos. Paciencia y no pierda la esperanza.



PISCIS: Venus está a favor de este signo. Se sentirá más libre que nunca y eso será todo un desafió. Estará a flor de piel con todo y con todos, pero ojo con la intensidad de lo que esto trae porque es un momento que marcará mucho su vida de ahora en adelante. Cumpla con sus obligaciones y pida ayuda. La clave de la semana será estar atentos a no tirar por la borda tanto esfuerzo.