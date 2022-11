Galilea Montijo y un espectacular look de fiesta para imitar

La presentadora y actriz Galilea Montijo (49) se destaca por sumar sensualidad a todos sus outfit. Esta vez sorprendió en su cuenta oficial en Instagram con uno que no podríamos llamar “vestido“: el juego entre tres piezas se convirtió en el estilo que todas buscamos cuando no podemos decidirnos por una sola prenda. ¡Recrea este poderoso look!



Tres piezas: el espectacular look de fiesta de Galilea Montijo que fue furor en redes

Galilea Montijo reunió 42.807 mil me gusta en una postal impactante, un look de fiesta tan original como elegante ya que no era un vestido sino tres piezas combinando a la perfección: un culotte negro, un top y un vestido de mangas largas y cuello alto completamente transparente en tela apenas negra con un destacado volado de terciopelo que cruzaba de hombro a hombro.

El juego de transparencias lleno de sensualidad y acentuó su espectacular figura, y la famosa no olvidó ceñir aún más su cintura con un cinto grueso con hebilla en el mismo tono. ¡Pura inspiración!

Espectacular, original y glamorosa. Fuente. Instagram @galileamontijo

Para marcar incluso más el centro del cuerpo, eligió un culotte que llegaba hasta la cintura de tiro alto y completó a la vista con el cinturón. Por fuera del vestido utilizó una túnica transparente con pequeñas gotitas de strass por toda la prenda, tal como dicta la última tendencia de la temporada.

Así, nos queda la idea de resolver para un evento importante un atuendo sin recurrir al clásico vestido de fiesta: sino usando prendas superpuestas que puedan crear un sensual juego de transparencias y apostar a subir la temperatura con lo que uses debajo.

El tono negro es siempre elegante y sofisticado, pero puedes probar con otro look monocromo como el rojo, el morado y hasta el fucsia que está de moda esta temporada. A cualquier tono, súmale brillo, un strass u otros detalles que aporten luz.

¿Te animas a probar esta original manera de vestirte para una fiesta ideada por la gran Galilea Montijo?

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.