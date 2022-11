El código de vestuario óptimo para los últimos shows de Coldplay en Argentina

El 25 de octubre fue el comienzo de una maratón de diez conciertos de Coldplay en Buenos Aires. La banda inglesa superó el récord como los artistas internacionales con más presentaciones en un mismo lugar dentro de nuestro país. El tour Music of the Spheres se caracteriza por el uso de muchos colores vibrantes, juego de luces y actividades divertidas previas al show para los fans.

Los últimos dos conciertos se realizarán este lunes 7 y martes 8 de noviembre, asique si ya sacaste las entradas para el recital y estás súper ansiosa por saber cómo será, puedes relajarte un poco viendo posibles looks coloridos y cómodos para llevar a este espectáculo.

Foto: The Impression.

Los últimos álbumes y giras de Coldplay han estado inundados de colores vibrantes tanto en sus escenografías de conciertos como en el vestuario de la banda e incluso en sus canciones que dejan esa estela de color y emoción cada vez que son escuchadas. Por ende, si tenemos que darles el consejo máximo para elegir un outfit en estas dos últimas fechas, nuestro tip es que te llenes de color.

No importa qué color, sino que tu look irradie la misma energía que contagia el grupo inglés. Mira este atuendo de la influencer alemana, Leonie Hanne, formado por un traje chaqueta-pantalón en verde neón junto con un top blanco, sandalias tanga blancas, riñonera mini en naranja y gafas de sol naranjas.

Incluso, para ir más cómoda y saltar durante el recital, te recomendamos cambiar este tipo de sandalias por unas zapatillas blancas o sandalias sin tacón para poder disfrutar del show sin estar pensando en la incomodidad de tus zapatos.

Foto: Asos.

Para las que no pueden despegarse del rosado Barbie, les enseñamos este look callejero en rosado total. Además de tener prendas ligeras y confortables, tendrás un estilismo en tendencia y coordinarás con la estética propia de los dos últimos conciertos del tour Music of the Spheres.

Puedes combinar cualquier pantalón, sean jeans, sastre, lino, tiro bajo o alto, en color rosado vibrante como el fucsia con una camiseta en una tonalidad rosa más clara para contrastar. Las zapatillas y las gafas de sol no pueden faltar, ya que aunque el show comience a las 21:15, deberás estar allí unas horas antes para ubicarte en tu lugar y ver a las cantantes invitadas como Zoe Gotusso y H.E.R.

Foto: Harpers Bazaar.

El vestuario de Coldplay se basa en jeans, camisetas, zapatillas y chaquetas de denim. Prendas que usamos todos los días, pero que ellos le dan su propios toques con colores neón o shocking para atraer la mirada del público al escenario, como también respetar toda la idea que rodea a sus canciones y a sus últimos álbumes pertenecientes a su amplia discografía.

En este caso, encontramos este look perfecto para ver a la banda en vivo, en el que puedes llevar unos jeans wide leg rotos, top violeta y complementos en tonalidades neón como zapatos y lentes verdes o bolso rosado. Tú puedes optar por los colores que desees, pero esta idea te servirá como base para saber cómo combinarlos y generar impacto.

El look que elijas debe permitirte estar cómoda y poder disfrutar al máximo cada minuto de este concierto. Aunque no queremos spoilear nada, sí les aseguramos que vivirán una experiencia única en su vida que los dejará creyendo en el amor. No lo decimos nosotras, son las palabras de Coldplay.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!