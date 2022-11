Los sí y los no de la ropa para las mujeres que viajen a Qatar durante el Mundial

Faltan muy pocos días para que comience la tan esperada Copa Mundial FIFA 2022 o lo que conocemos como el Mundial 2022. Este año, la sede en donde se jugarán todos los partidos de este campeonato es Qatar. Este país es totalmente distinto para los occidentales, ya que cumplen con otro tipo de reglas y normas.

Qatar ya expresó varias recomendaciones que deben tratar de cumplirse durante este Mundial si vas a viajar a ese destino. Aunque no han exigido reglas estrictas para los turistas en cuanto a ropa, sí hay algunos consejos que se relacionan con la vestimenta adecuada para usar durante la estadía si eres mujer.

En MDZ Femme les damos algunas recomendaciones a la hora de armar sus valijas, ya que aunque nuestra cultura es totalmente opuesta y no hay un reglamento sobre lo que la mujer puede o no usar, el no saber lo que está impuesto en ese país puede llevarte a sentir incomodidad. Les damos sugerencias para ordenar sus looks según los sí y los no de la moda en Qatar. Les recordamos nuevamente que cada una puede llevar lo que desee, ya que no habrá restricciones de vestimenta para turistas, pero si quieres puedes tomar algunos de estos consejos.

Algunos consejos para vestir en Qatar. Foto: Holidify.

Recomendaciones

Elegir escotes que no sean muy pronunciados, es decir, cualquier blusa, camiseta, vestido o top puede tener cualquier tipo de escote, pero sin mostrar el busto.

Optar por hombros cubiertos, es decir, elegir una prenda superior que tape esa zona como una camisa, camisetas o vestidos de mangas cortas. Si llevas una prenda que muestra tus hombros, cubrirla con un chal, pashmina o chaqueta.

Los vestidos o faldas deben ser por debajo de la rodilla, es decir, no deberías llevar minifaldas, shorts o jumpsuits/vestidos cortos

Elegir jeans que no tengan roturas ni sean muy ajustados, es decir, jeans de modelos más holgados como los wide leg, baggy, slouchy, rectos.

Reglas que sí o sí deben cumplirse dentro de Qatar

Está prohibido hacer topless

Debes cubrir tu cabeza para visitar una mezquita o edificio gubernamental

Estas son las recomendaciones y reglas que ha expresado Qatar para la vestimenta de las mujeres turistas durante el Mundial 2022. Todas las recomendaciones son solo consejos si eres turista, no debes cumplirlas como tampoco deben hacértelas cumplir a rajatabla si no es tu decisión y no eres ciudadano del país. ¿Armarás tu bolso teniendo en cuenta estas sugerencias o no?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!