Panorama astrológico con predicciones para cada día hasta el 4 de noviembre

Esta es una semana de transición entre noviembre y diciembre. Por eso es importante conocer cómo será la energía de cada día y las predicciones del panorama astrológico que realiza la astróloga predictiva Priscilla Maciel, creadora de Los Astros dicen.

Aquí esta completa guía, imprescindible, para entender cómo es la influencia de los astros en tu vida cotidiana y en la energía del día a día.

Martes 29 de noviembre: Un día intenso, pero con buena energía

El martes habrá un buen nivel de energía, que te permitirá salir de la cama con facilidad y afrontar el día despierto y con ganas. “La Luna en Acuario tendrá dos encuentros fructíferos durante la madrugada: el trígono con Marte en Géminis y la conjunción con Saturno en Acuario. Esto hace que podamos tener sueños reveladores, que hacen que nos despertemos con esa sensación de “¡eureka!”, y que la inspiración llegue a nosotros casi sin buscarla”, asegura Maciel.

Para la tarde la experta asegura que tal vez tengas que cambiar de opinión, o rectificar algún punto de vista o información ya emitida. La seguridad arrolladora de Mercurio en Sagitario se opondrá a la constante duda y cuestionamiento que plantea Marte retrógrado en Géminis.“Tras tanta actividad mental, el anochecer nos ofrece un bálsamo relajante antes de irnos a dormir. La Luna deja Acuario para adentrarse en el refrescante océano infinito de Piscis, que nos abrazará para sumergirnos en un sueño reparador”, comenta la astróloga predictiva. “Un martes intenso, que termina de la mejor manera”, resume Maciel.

Miércoles 30 de noviembre: Estarás inspirado y tendrás todo más claro

El miércoles te costará despegarte de las sábanas, con una Luna en Piscis que te adentra en lo más profundo de tus sueños, desenfocando el mundo externo, el mundo “real”. “El sextil de Mercurio en Sagitario con Saturno en Acuario durante la madrugada puede ayudar a poner en orden algunas ideas que permanecían en el plano del inconsciente, encontrando de repente su lugar en la trama mayor de nuestra mente”, explica la creadora de Los Astros dicen.

La información que no querías ver se asienta, encontrando su lugar en tu consciencia y ampliando tu perspectiva, permitiéndote comunicarte de forma efectiva con el entorno y además disfrutarlo. Esto puede hacer que te despiertes inspirado, pero algo distraído del exterior, enfocado en todo lo que ocurre de puertas para adentro. La sensación de tiempo puede distorsionarse y la energía está puesta en el interior.

El miércoles te costará despegarte de las sábanas.

“Poco antes del mediodía, la cuadratura con el Sol en Sagitario nos obligará a despertar: ¡teníamos cosas importantes que hacer! No podemos dormirnos, es ahora o nunca. El cuarto creciente nos predispone a seguir invirtiendo energía en nuestros objetivos, y no es momento de dejarse llevar por la pereza”, asegura Maciel. La astróloga explica que será un jueves reflexivo, ¡necesario para volver con toda la energía!.

Jueves 1 de diciembre: Debes ser cauteloso, evita ser impulsivo

El jueves podrás sufrir un pequeño desequilibrio de energía que te pondrá de un humor extraño y te dificultará concentrarte con normalidad. “Durante el resto de la madrugada, una somnolienta Luna en Piscis encontrará tensión con Marte y con Venus, además de con Mercurio, también en Sagitario. De alguna forma esto nos lleva a despertarnos cansados e inquietos, y bastante dispersos. La conjunción de la Luna con Neptuno en Piscis al mediodía tampoco ayuda a concentrarnos en el aquí y ahora”, asegura la experta.

Las astróloga aconseja que es un día para ser cauteloso, ya que reina un ambiente algo confuso, potenciado por la cuadratura entre Mercurio en Sagitario y Neptuno. Trata de no ser impulsivo y esperar al momento adecuado. Un jueves para tomárselo con calma y no saturar la mente.

Viernes 2 de diciembre: Un día de avances en el que tendrás claro lo que quieres

¡El viernes entra con buena energía! “Durante la madrugada, Venus en Sagitario hará un sextil con Saturno en Acuario que viene a traernos más confianza en nuestras propias ideas. Poco después, la Luna entrará en Aries, donde tomará el impulso que necesitamos para seguir adelante con todo lo que venimos pensando últimamente”, afirma la astróloga predictiva.

La creadora de Los Astros dicen explica que este viernes la Luna en Aries viene a sacarte la duda, sin importar hacia dónde te lleve, te moverá del lugar en el que estás para que termines de confirmar tus suposiciones. “Para la tarde, el trígono al Sol en Sagitario no nos dejará mucha opción. Sabremos qué queremos y cómo lo queremos, y no veremos mucho motivo para seguir esperando. Tratemos de medir nuestros pasos y de no ser impulsivos, pero no podremos evitar el avance”, asegura Maciel.

Para la noche, la Luna se encontrará con Quirón en Aries, y esto puede sentirse molesto, pero es una molestia de las que sanan. “Notaremos cuánto hemos crecido sobre nuestros miedos y resistencias. Hay cosas que aún duelen o cuestan, pero sabemos que enfrentándolas es como avanzamos en lo que deseamos. Será un viernes imparable, difícil de desaprovechar”.

Sábado 3 de diciembre: Un día lleno de una energía imparable.

El sábado llega con una energía activa y expresiva, ¡imparable! La Luna en Aries sólo hará contactos positivos durante este día. Así, pasarás el día muy entretenido, yendo y viniendo, conversando con quien tenga ganas de acompañarte y divirtiéndote por el camino.

“El anochecer nos deja un Neptuno desperezándose, abriendo los ojos tras 6 meses retrogradando en Piscis, sus aguas favoritas. Esto nos trae un momento de claridad, en que algunas imágenes inconscientes se concientizan y algunas ideas nuevas se implementan en nuestro inconsciente. De esta manera, podemos acceder a nuestra propia dualidad y ampliar nuestra perspectiva, dejando lugar para la razón y para la intuición”, comenta Maciel.

Pasarás el sábado muy entretenido, yendo y viniendo, conversando y divirtiéndote.

La astróloga explica que será un día en el que podrás ascender un escalón en tu camino a la sabiduría, poniendo en juego todo lo vivido, aprendido y experimentado para obtener una visión más completa. En definitiva, un sábado que no te dejará descansar, pero tampoco querrás hacerlo.

Domingo 4 de diciembre: Un día para dormir hasta el mediodía

Durante la madrugada del domingo pasan muchas cosas en el firmamento que harán que te veas afectado por las cuadraturas de la Luna en Aries con Plutón en Capricornio y Venus en Sagitario con Neptuno, recién directo en Piscis. Esto puede dificultarte el descanso, o ponerte de mal humor si decides trasnochar.

“El trígono del Sol en Sagitario con Quirón en Aries nos ayudará a seguir adelante a pesar de las molestias, pero de seguro despertaremos bastante cansados. No es un mal domingo para dormir hasta el mediodía si podemos permitírnoslo, o al menos tomarnos el día con mucha calma y sin presiones”, comenta la experta.

La astróloga predictiva asegura que apenas amaneciendo la Luna entrará en Tauro, y esto te dará la facilidad para dormir que no tuviste durante la noche. Es un domingo para descansar, comer algo rico y reponer fuerzas para la semana que está a punto de comenzar. “Un día tranquilo, que nos predispone a descansar y disfrutar de una rutina apacible y sin grandes sobresaltos”.