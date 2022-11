Las gafas favoritas de Rosalía ya son tendencia y se pueden llevar de día y de noche

Alcanza con hacer un recorrido de sus apariciones públicas para darnos cuenta que siempre lleva una diferente y son un accesorio indispensable para completar cualquier outfit. Y en la reciente entrega de los Grammy Latinos, Rosalía mostró las gafas que son tendencia para el día y la noche.

Rosalía llegó a los Grammy Latinos con su versión vamp de “Trinity”, el personaje femenino de “Matrix”.

¿Gafas para la noche? Sí. No es una tendencia que solamente se les habilita a las divas y famosas. Son el accesorio que nos sirve para potenciar el look que elegimos llevar. Si al resto le parece una extravagancia, no olvidemos que la moda las permite. Si no, que lo diga Chanel que viste a sus modelos y a algunas de sus embajadoras, los famosos tailleurs con sneakers llamativas, en lugar del clásico calzada con puntera negra.

Rosalía caminó la alfombra roja en un outfit ciento por ciento Miu Miu, la línea más urbana surgida de la inventiva de Miuccia Prada. Y para que no quede duda alguna de que todo lo que llevaba Rosalía era “Made in Italy”, el logo lo tenía estratégicamente ubicado en el escote de su vestido con transparencia y cristales, y en las gafas que no se quitó hasta que subió al escenario para actuar.

Total black, cristales y transparencias. Así fue el outfit que Miu Miu le armó a Rosalía.

Para Miu Miu –como para todas las marcas– las gafas son un accesorio tan importante como las carteras, bolsos y calzado. Las que llevó Rosalía en los Grammy Latinos 2022 son de la colección 2022/2023 de Miu Miu y son de la que Miuccia Prada agrupó en las “estilo de ojos de gato” con marco que, si bien parecen vintage, tienen una elegancia contemporánea, y rematan con patillas anchas que tiene el nombre de la marca en dorado. Ese diseño ovalado encarna una feminidad atrevida y sofisticada, por eso Rosalía los eligió.

El modelo de gafas que eligió Rosalía se llama “Glimpse”, y son de la colección 2022/2023 de Miu Miu.

Gracias a la tecnología, Miu Miu creó un sistema en su sitio web que solo un par del clicks y son bajar aplicación alguna, todas podemos ver cómo nos quedan las gafas que llevó Rosalía a los Grammy Latinos, o cualquier de las gafas de la colección 2022/2023.