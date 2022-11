Día por día, predicciones astrológicas para la semana del 22 al 27 de noviembre

Esta es una semana especial: la Luna Nueva en Sagitario trae nuevos impulsos y energía. Por eso es clave que conozcas en detalle esta guía completa con predicciones y panorama astrológico de la semana que realiza Priscilla Maciel, la astróloga predictiva creadora de Los Astros dicen.

MARTES 22 de Noviembre: Un día bisagra que anticipa cambios positivos

“El martes nos regala una entrada imperdible: el Sol deja atrás el agua turbia de Escorpio y se ilumina con el fuego de Sagitario, trayendo una revitalización general para todos, levantando el ánimo y las ganas de comerse el mundo”, asegura la astróloga. Será un martes bisagra, que anticipa un cambio de energía muy positivo. “El Sol se revitaliza en el fuego de Sagitario, que nos devuelve la energía, la confianza y el espíritu para salir adelante”, comenta la experta.

“La temporada Sagitario es nuestra respuesta ante la presión de la temporada Escorpio: ya hicimos el esfuerzo de cambiar, o de renunciar a algo importante. Ya nos enfrentamos a la dificultad de decir adiós, o de encarar a nuestros demonios más ocultos. ¿Qué queremos ahora? Queremos alegría, diversión y facilidades. Abundancia, disfrute y exuberancia”, comenta la creadora de Los Astros dicen.

Pero Maciel advierte que la Luna sigue en Escorpio y eso puede hacer que aún estés mascullando remembranzas de algunos temas que trabajaste últimamente a nivel interno, y que ya estás terminando de asumir. Llega a su fin la temporada de eclipses, y el conocimiento que trajo comienza a asentarse y asimilarse.

Por la tarde, esta Luna reflexiva hará una oposición a Urano en Tauro y esto puede generar algún momento de nerviosismo, o algún imprevisto que cambie tus planes. Pero la creadora de Los astros dicen asegura que si te adaptas y no presentas resistencia no será difícil de resolver. “La cuadratura con Saturno en Acuario poco antes de la medianoche puede sentirse pesada, y dificultarnos un poco el descanso con tantas cosas que pensar y resolver revoloteando nuestra mente. Tomémoslo con calma, al despertar no parecerá para tanto”, advierte la experta.

MIÉRCOLES 23 de noviembre: Un día con muchas señales, atrévete a seguirlas

El miércoles todo parece resolverse mágicamente. “La Luna sólo tendrá aspectos positivos mientras se despide de Escorpio. Sus trígonos a Neptuno y a Júpiter en Piscis nos devolverán una sensibilidad agradable y creativa, y el sextil con Plutón en Capricornio nos dará la habilidad necesaria para darle una salida útil y productiva. El dramatismo y victimismo se desvanecen, dejando lugar a la sabiduría y el autoconocimiento”, comenta Maciel.

Durante la tarde la Luna entra en Sagitario, camino a encontrarse con el Sol en la Luna Nueva en Sagitario, a las 19:57 hs. “Si algo caracteriza a esta energía es la confianza en el Universo, la fe y el optimismo ilimitados, con la seguridad de que nada puede salir mal. Es un lindo día para soñar, para imaginar un futuro mejor, para proyectar por dónde queremos que el camino discurra a partir de ahora. ¡Es un buen momento para empezar a pensar y definir tus intenciones de Luna Nueva!”, asegura la astróloga predictiva.

El miércoles, otro evento importante se produce a escasos minutos de la Luna Nueva en Sagitario. A las 20:02 Júpiter despertará tras casi cinco meses retrogradando en Piscis. Júpiter es el planeta regente tanto de Sagitario como de Piscis, y esto hace que su energía se sienta particularmente fuerte con este movimiento.

“Mientras Júpiter retrogradó, tuvimos un tiempo de reflexión, de asimilación de las nuevas creencias y verdades que descubrió mientras recorría estos últimos grados de Piscis. Lo que parecía estar pausado en la superficie, internamente no dejaba de moverse y de buscar. Ahora podremos sentir algunas certezas, que nos llevarán a movernos intuitivamente. Si podemos apagar el ruido de la mente y las expectativas sociales y materiales, podremos conectar con un nuevo sentido de percepción, una sensibilidad especial que nos lleva a donde nuestro corazón quiere estar”, asegura la experta.

JUEVES 24 de noviembre Un día con muchas ganas, motivación y energía

El jueves despertarás con ganas renovadas, motivación y energía como para parar un tren. “Las conjunciones de la Luna con Venus y Mercurio en Sagitario durante la mañana potencian el fuego de este clima, que te hará mostrarte más extrovertido y activo, más sociable y expresivo. Sin embargo, el fuego es una energía primordialmente individualista, y tus deseos personales priman sobre los gustos generales y las ganas de agradar. Cuidado con los impulsos si no quieres tener algún choque con quien no se adapte a tus preferencias”, informa Maciel.

La astróloga predictiva advierte que para la tarde, la Luna vuelve a tener un aspecto de fuego al hacer un trígono a Quirón, que se encuentra retrogradando en Aries. “Este trígono nos devuelve la conciencia del ego, y nos marca algunas actitudes que a veces desarrollamos a modo de autodefensa, para compensar miedos o inseguridades. No debemos tener miedo a expresar nuestro descontento, pero tratemos de mantener las formas para resolver los conflictos de la mejor manera. Este trígono nos facilita encontrar un sano equilibrio entre la autoestima y el egoísmo, entre las ganas de agradar y la falta de voluntad propia”, comenta la experta. La astróloga asegura que será un jueves que nos devuelve la chispa y nos reconecta con nosotros mismos.

VIERNES 25 de noviembre Un día de replanteos y cuestionamientos

El viernes, el entusiasmo arrollador de la entrada de la temporada Sagitario se encuentra con los primeros obstáculos en su imparable camino al éxito.“La fulgurante Luna sagitariana encontrará la oposición de Marte retrógrado en Géminis, y esto puede hacernos dudar de lo que hasta hace un rato sentíamos como una certeza innegable. Si el paso de Marte en Géminis viene a mostrarnos todas las opciones disponibles, no nos quedará otra que echarles un vistazo, y puede que esto nos lleve a cuestionarnos si nuestros pasos están tan claros como creíamos”, asegura la experta de Los Astros Dicen.

Las cuadraturas de la Luna con Neptuno y Júpiter en Piscis también llevan a diluir tu claridad, y puede que tengas que replantearte ciertas cuestiones antes de dar el paso decisivo.“Durante la tarde, la Luna entrará en Capricornio, y este será el definitivo golpe de realidad que necesitas para poder observar todo desde una perspectiva realista y práctica. Ahora podrás comenzar a planificar y organizar tus metas, teniendo en cuenta si son viables y qué acciones concretas debes tomar para que se cumplan”, advierte la experta, que dicta diversos cursos de astrología desde su plataforma online.

SÁBADO 26: Un día de inspiración y nuevas oportunidades

“Los sueños no se construyen solos y nadie regala nada, por lo que si realmente deseas que tus metas estén cada día más cerca, debes llevar por bandera el esfuerzo y el compromiso”, asegura Priscilla Maciel. La astróloga afirma que la cuadratura con Quirón en Aries durante la madrugada puede provocarte dudas sobre tú mismo, sentirás inseguridades, miedos o falta de fe.

“No deberías dejarnos llevar por este sentimiento fugaz, que solo nos recuerda que somos seres terrenales y tenemos debilidades como cualquiera. Y por eso mismo, deberíamos también recordar que somos tan capaces como cualquiera de lograr lo que nos propongamos”, asegura la experta.

Para la tarde tendremos la ayuda del trígono de la Luna en Capricornio con Urano en Tauro, viene a desbloquear con sus ideas creativas e inspiración repentina. “Urano trae siempre las mejores soluciones, las que no se nos habían ocurrido, las que mejoran el resultado y disminuyen el esfuerzo. Solo debemos abrir la mente ante nuevas opciones, que en un principio nos parecieron imposibles, o descabelladas”, comenta la creadora de Los Astros dicen.

DOMINGO 27 de noviembre: Un día activo, perfecto para planificar tu semana

El domingo sigue la energía realista y trabajadora de la Luna en Capricornio. Será un domingo activo, que podrás aprovechar mucho si sabes en qué enfocarte. Maciel recomienda que dediques un rato a la planificación de la semana que ya comienza. “Tras el subidón de energía que supuso la entrada de la temporada Sagitario, con Luna Nueva y despertar de Júpiter incluidos, el natural discurrir de la energía nos lleva a bajar un poco a la tierra y encargarnos de los asuntos prácticos y cotidianos”, explica la astróloga Maciel.

“Sagitario es el encargado de volar nuestra mente como un barrilete, lo más alto posible. A Capricornio le toca enroscar el hilo y aprender a utilizar las corrientes de aire si no queremos enredarnos en nuestro propio descontrol y caer rápidamente al suelo”, agrega la experta. Para la tarde, la Luna hará un sextil también con Júpiter en Piscis que te reconectará con ese propósito indiscutible, antes de entrar en el signo de Acuario a tomar todo tu potencial creativo y rapidez mental.