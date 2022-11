Horóscopo: así será tu semana del 14 al 20 de noviembre

ARIES: El desafío que inician los arianos esta semana será poder tomar el movimiento energético del eclipse como una posibilidad para dejar de postergar e irse de lo que no crece y ya está muerto. Serán decisiones duras y muchas no tienen que ver con vínculos, sino más bien con funcionamientos propios. En el plano laboral es un buen momento para cambiar de dirección, proyecto o lugar desde donde se opera o comercia. Excelente para quienes aún no desarrollaron el negocio en plataformas digitales, es toda una oportunidad.

TAURO: El sol que pasa por Sagitario, viene de Escorpio y trae información valiosa para crecer espiritualmente. Esto también significa soltar, dejar creencias que ya no sirven y actuar desde la propia intuición más allá de los mandatos. En materia de salud, conviene tomarse el tiempo de estar solos, de disfrutar de la naturaleza y hacer silencio, ya que esto moverá emociones y permitirá el aprendizaje interno de cuestiones estancadas.

GÉMINIS: Más allá de la incomodidad, los geminianos comienzan a vivir la conexión interna que trae el eclipse. La clave de la semana es la comunicación y el orden hacia dentro: acomodar las finanzas, enfrentar con planificación lo que queda del año y añadir aquello que aún no han cumplido como meta deseable porque aún hay tiempo de hacer trámite postergados, presentarse a finales y emprolijar el último tramo del ciclo. ¡A no aflojar!

CÁNCER: Cáncer dejó a un lado las vueltas y se dispuso a hacer con la fuerza de la comunidad: construir en red, apoyarse en los contactos y crecer a partir de esa fuerza colectiva. Con la culpa a un lado, avanza sin mirar para atrás gracias a la decisión que trajo la Luna en Tauro. Momento energético inmejorable para hacer grandes zancadas que lo acerquen al nuevo camino que emprendió. Óptimo momento para impulsar metas nuevas desde cero ¡y multiplicar resultados!

LEO: La Luna influye en Leo en el plano del amor. Se dan los encuentros prolongados que llevan a los mimos, la pasión y el inicio de relaciones duraderas. Atención con reprimir la verdad: un vínculo sano no comienza con mentiras al iniciar.

VIRGO: Momento de bienestar para los nacidos bajo el signo de Virgo. Sienten un vértigo inevitable antes de terminar el año, la intensidad del eclipse también los afecta, aunque han conseguido a lo largo de este ciclo más estabilidad que en mucho tiempo. Eso se siente en el cuerpo y en la rutina que, pese a sufrir algunas aceleraciones, lo mantiene sumido en el orden que tanto disfruta Virgo. El descubrimiento de los podcast lo hace ganar tiempo, ese viaje en transporte público en vez de manejar el auto y enloquecer en el tráfico, esa asistente que supo tomar a tiempo para no enloquecer diagramando reuniones y respetar el tiempo de ocio sagrado con su familia, son pequeños grandes avances que debe valorar y mantener para el año próximo.

LIBRA: Movimiento interno, búsqueda de equilibrio y felicidad, por fin el moverse trajo resultados profundos. No sin esfuerzo, Libra ve realizadas sus metas, se propone otras y sigue avanzando sin prisa, pero sin pausa. Momento de reconocer la valentía y tenacidad que fueron necesarias hasta aquí para premiarse, hacer un alto en el camino y continuar tras los sueños.

ESCORPIO: El eclipse bajó como un rayo de energía potente para los nacidos bajo el signo Escorpio. Se avecina el cierre de un ciclo y la apertura de otro, hora de desprenderse de pensamientos ajenos e ideales que no son propios sino impuestos para dar paso a la intuición y así logar el inicio de un nuevo, renovado y más satisfactorio rumbo.



SAGITARIO: La salud y la nutrición son grandes temas en este momento para Sagitario, lo vea o no. Las cosas están en el punto en el que deberá plantearse si la energía cotidiana y la manera en la que se está cuidando están relacionadas; accionar y hacerse responsable.

CAPRICORNIO: Grandes noticias en lo económico para Capricornio. El signo que no conoce limites a la hora de arriesgarse, lo hizo de nuevo: grandes beneficios se avecinan por determinaciones osadas que lo tuvieron en vilo el mes pasado. ¡Felicitaciones!

ACUARIO: Momento perfecto para expresar amor, tener gestos de cariño con familiares, amigos, amantes, etc. De manera original, demuestre cuánto valora el apoyo de sus afectos pues han sido parte fundamental de su crecimiento este año y así continuará siendo durante todo el mes.

PISCIS: La paz, serenidad y calma que caracteriza a este signo se ve modificada esta semana por algunos hechos que lo arrojarán a lo vertiginoso de las decisiones inesperadas. Antes de desesperar, respire y tenga confianza, pues tanto en el plano amoroso, financiero como laboral, este signo es campeón de la acción: sabrá tomar las riendas y acertar ¡Adelante!