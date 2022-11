Las sandalias más cómodas son las que usa Angelina Jolie en su tiempo libre

Llega el fin de semana y -además de calzarnos nuestras pantuflas o chanclas- debemos tener un calzado que nos permita estar cómodas a la hora de salir de nuestras casas. Aunque no es fácil encontrar unos zapatos que cumplan con estas características, Angelina Jolie halló unas sandalias ideales para pasear y disfrutar sábado y domingo.

La actriz tiene un estilo minimalista y casual, formado por prendas ligeras, sueltas y en colores claros como el blanco y el beige. Ella decide combinar sus looks con un par de sandalias bajas modelo Lock It, firmadas por Louis Vuitton, con una cinta ancha, hebilla con logo y en alguna tonalidad marrón, principalmente camel y nude.

Fiel a su estilo, estas sandalias resumen la elegancia y el buen gusto de Angelina Jolie hasta en sus momentos libres. Si buscas ideas para vestir durante el fin de semana, tomamos estos outfits de la actriz para que guardes en tu celular y los veas antes de salir a las calle.

Vestido blanco estilo ibicenco + sandalias bajas = EL look de Angelina Jolie. Foto: Yahoo.

Uno de los looks favoritos de Angelina Jolie para todos los días son los vestidos midi o largos y sueltos. Como no podía ser de otra manera, en este outfit podemos verla combinando su vestido midi con sus sandalias en nude y bolso haciendo juego. Este vestido es un infaltable para el verano por su ligereza y su corte camisero con ajuste en la cintura que marca curvas.

Un dato a señalar es que aunque su vestido fuese midi y sus sandalias planas, la actriz lució estilizada. Esto pudo lograrlo gracias a los colores neutros implicados - blanco y nude - y el ajuste en la zona media del diseño que permitió ceñir su figura sin marcarla por completo.

Angelina Jolie anticipa que sus sandalias serán las más buscadas durante el verano. Foto: InStyle.

Ya advertimos que el color blanco es uno de los colores preferidos de Angelina Jolie para su estilo callejero. En esta oportunidad, la artista apostó por un conjunto en blanco total con pantalones sueltos y top de gruesos tirantes con corte trapecio. Como complementos, llevó un bolso negro, gafas de sol y sus sandalias camel de Louis Vuitton.

Nuevamente, la actriz usó distintos colores neutros en su look veraniego para verse más estilizada y elegante. Aunque esta vez no eligió un vestido, su atuendo siguió el mismo lineamiento que en su anterior look. Además, sus sandalias fueron el foco de atención total dentro de su estilismo.

Recomendación: elige las tuyas en algún color neutro para que combinen con todo. Foto: Entertainment Tonight.

No todo en la vida de Angelina Jolie es totalmente holgado. Hay momentos en donde la actriz se renueva con otro tipo de prendas como en esta ocasión su falda gris midi de corte evasé con plisados que combinó con una camiseta blanca básica, bolso nude con toques en marrón y las cómodas sandalias en nude.

Esta es su elección más formal de las tres, en la que nos enseña que estas sandalias también son válidas para un atuendo más elegante que puedes llevar a un cóctel, cita o salida con amigas durante el día. No lo olvides: siempre apuesta a piezas cómodas para seguir disfrutando tus tiempos libres.

Estas sandalias de Angelina Jolie son las más acertadas para nuestros fines de semana en verano. Si aún no tienes un par parecido, sal a buscarlas porque no te despegarás de ellas durante toda la temporada.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!