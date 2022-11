Apostar a las micro minifaldas: la nueva tendencia que lleva Sol Pérez

Volvió a la televisión argentina Gran Hermano, uno de los realities más vistos. El programa incorporó a influencers como Nati Jota y Sol Pérez para comentar lo que pasa dentro de la casa más famosa del país que elimina a un participante cada domingo.

Sol Pérez siempre se caracterizó por jugar con sensuales looks en cada una de sus apariciones. Ahora, con la llegada de las micro minifaldas como tendencia, la influencer ha decidido apostar por ellas para mostrar sus curvas y captar la atención de todas sus seguidoras que ya están pensando cómo usarán esta prenda durante el verano.

Sol Pérez cautiva con su micro minifalda de denim. ¿La usarían? Foto: Instagram @lasobrideperez.

Una de las minifaldas atemporales que usamos durante la mayor parte de nuestra vida es la de denim. ¿Qué les parece si arriesgamos un poco más con una micro minifalda de denim? Para lograrlo, Sol Pérez enseña uno de sus audaces estilismos en total denim con esta pieza.

La modelo apostó por una micro minifalda recta con un crop top con botones centrales, al estilo de una chaqueta de denim, y unas botas altas con plataformas y puntas abiertas del mismo material que su look. Como acostumbra, Sol Pérez llevó al límite su outfit dejando solo un botón prendido de su top. Si no te convence el total look denim, puedes reemplazar top y botas con una camiseta básica y sandalias o zapatillas.

Otro atuendo en blanco total que incorporó la tendencia de la micro minifalda. Foto: Instagram @lasobrideperez.

Nos mudamos del atuendo casual a uno más sensual y nocturno en blanco total. En este caso, Sol Pérez usó una micro minifalda con aplique de finas cadenas, en forma de cinto, sobre sus caderas y abdomen. Combinó esta osada prenda con un bralette triángulo con red dorada, chaqueta cropped y sandalias brillantes con plataformas.

Este es un look muy al estilo de Sol Pérez que tú puedes transformar a tu manera conservando la micro minifalda. Si no quieres llevar tantas prendas cortas, puedes sustituir el bralette y blazer por un crop top, body o corset blanco que marcará tu busto y cintura sin mostrar mucha piel. Lo que sí te recomendamos es que si vas a usar este estilismo por la noche, lleves tacones que te darán más altura, elegancia y porte.

Sol Pérez ya decidió que las micro minifaldas serán su prenda esencial para fin de año y comienzos del 2023. Si aún no te sientes preparada para comprar esta tendencia, puedes mirar vidrieras, probarte algunas y decidir si se convertirán en tu must-have o necesitas algo más de tiempo. Lo que no podemos negar es que su popularidad ya empezó a tomar forma.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!