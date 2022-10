Julia Roberts lleva minifalda y abotinados con estilo juvenil

Más estilo, más onda, más moda no se consigue. A los 54 años, Julia Roberts volvió a llamar la atención una vez más sobre la alfombra roja. En esta ocasión la actriz de Mujer Bonita lució sus increíbles e infinitas piernas en un look de minifalda y zapatos abotinados que vale la pena analizar con detalle.

Julia Roberts lució un blazer largo negro, de corte clásico, cruzado, con botones, casi como si fuera un vestido minifalda. Aunque debajo tenía un bermudas de tweed y un jersey negro de cuello de cisne. Este tipo de blazer son esas prendas que debes tener sí o sí en tu guardarropas. Nunca pasan de moda, son súper versátiles, ya que los puedes llevar con jeans, una pantalón de vestir y hasta como abrigo si usas vestido.

La actriz deslumbró en el alfombra roja con una saco cruzado largo y unos zapatos abotinados en blanco y negro con taco.

La actriz siempre brilla en las alfombras rojas. Después del estreno de la película con George Clooney, Ticket to paradise, Julia Roberts volvió a deslumbrar en una alfombra roja al asistir a la edición de los History Talks 2022, en Washington. Pero sin dudas, uno de los puntos que más llamó la atención de la propuesta estilística de la diva de Hollywood fue su calzado. La actriz llevó unos zapatos abotinados que rompían con su total black y le daban un toque juvenil y original.

Son zapatos bicolores en blanco y negro, de taco alto. Los zapatos abotinados con cordones son un ítem tendencia que van bien tanto con pantalones como con vestidos o faldas. Son muy sentadores, favorecen a cualquier tipo de pierna. Lo bueno de este tipo de calzados es que no pasan de moda, y los puedes usar en distintos momentos del año.

Los zapatos abotinados son un clásico que nunca pasa de moda y suma elegancia a tu look.

Dentro de los abotinados con cordones están los clásicos diseños al estilo Señorita Rottenmeier o Mary Poppins, y en cierto punto, los blanco y negro elegidos por Julia Roberts tienen esa inspiración o referencia. Además con un estilo más masculino, se puede conseguir una propuesta elegante, chic y femenina. Con este tipo de calzados, logras que sean mucho más que un accesorio para convertirse en protagonistas de un look. Además te pueden ayudar a potenciar un look sencillo de jeans y camiseta, por ejemplo.

Julia Roberts con un traje sastre de corte moderno, en amarillo vainilla y zapatos abotinados negros.

No es la primera vez que Julia Roberts recurre a los zapatos abotinados para potenciar un look. Para presentarse en Late Show con Stephen Colbert, la actriz eligió un traje sastre color amarillo vainilla de Lafayette 148 New York. Además de apostar por el tono pastel, el detalle que más llamó la atención fueron los pantalones anchos y cortos, justo por encima del tobillo y rematados con un dobladillo. Lo llevó con unos zapatos abotinados negros, más masculinos.