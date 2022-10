Horóscopo: así será tu semana del 3 al 9 de octubre

ARIES: La iniciativa durante esta semana será el punto fuerte de Aries. Si están atentos, irán un paso adelante y animarán al resto a hacer lo mismo. Estén atentos a los signos en los que más se puede confiar. Tengan cuidado porque sacarán lo peor de ellos —impulsividad, impaciencia y egoísmo—. Es una semana de pura energía. Nada será tan fácil de llevar, pero a este signo le apasionan los desafíos y el horóscopo está de su lado.

TAURO: Será uno de los signos más concentrados esta semana de acuerdo a la información que brinda la astrología. Sin embargo, no hallarán a la persona correcta para que los acompañe. En el amor, probablemente sea el momento de relajarse un poco perdiendo los protocolos. Tendrán que discutir sobre algo que saben que tienen razón. Si no la tienen, también la lucharán.

GÉMINIS: Este signo tan cambiante esta semana se llevará todos los laureles. Irán y vendrán miles de veces con el pensamiento y luego con lo que más le temen, el compromiso. Será una semana de decisiones estables, aunque puede que cambien de opinión muy rápido. Te escucharán tanto que le harás creer a tu círculo más íntimo todo lo que digas, y eso es algo muy normal en este signo.

CÁNCER: Estarán más sensibles que nunca. Probablemente monten un "drama" bajo cualquier circunstancia. Tendrán que controlar las emociones como nunca. Son el signo más empático del horóscopo, pero a la vez de los más especiales. Por ello ojo esta semana si se cabrean.

LEO: Se hará notar en un lugar más que nunca. Su presencia y luz llenarán cualquier sitio. Se sentirá pleno. Como son bastante egocéntricos, bajen la guardia y sean más humanos porque las personas que los rodean están cansadas. Es momento de sacar lo mejor de ti y de tus seres superiores gobernados por el Sol.

Será una semana de elevada energía para diversos signos

VIRGO: De acuerdo a las predicciones de la astrología, será una semana diferente y totalmente distinta a lo analítico y ordenado que suelen ser por costumbre. Se les escaparán algunos detalles que terminarán desencadenando en un gran problema, a relajarse y dejar que fluya. Es momento de dejar ser a las personas que las rodean sin mandarlos ni guiarlos sobre qué hacer. No piensen en qué pasará después y vivan el presente como deberían.

LIBRA: Como son el signo más romántico del horóscopo, esta semana vendrá con muchas dudas, algo que también los caracteriza. No será una buena combinación si están sopesando cada decisión que toman una media de mil veces. Disfruten su mes, pidan fuerte ese deseo que hace tiempo no se cumple. Tienen la misión de relajarse y tirarse a la piscina sin reflexionar tanto.

ESCORPIO: Dejar la intensidad de lado les vendrá como anillo al dedo esta semana Para todo, ya sea en el amor, trabajo, discusiones, sexo y trabajo. Sin embargo, si se llegan a sentir mal o heridos tengan cuidado de no recaer en el mal humor con la persona equivocada. Aunque siempre son de contestar mal, es un momento ideal de dejar de presumir ante todo y todos.

SAGITARIO: La buena suerte viene acompañada de muchos gratos momentos esta semana, según el horóscopo, y todo gracias a que Júpiter es su planeta regente. Encontrarán lo que buscan a la primera. Les saldrá todo muy bien, pero si se cabrean todo se va a torcer. Expandan sus conocimientos y será gratificante.

CAPRICORNIO: Dejen de lado, al menos esta semana, la intención de discutir. Es sabido que cuando algo se les mete entre ceja y ceja se les pierde la idea. Relajen sus mentes y abran su corazón ahora más que nunca. Es apropiado prestar más atención a la responsabilidad en el trabajo que asciende a niveles extremos.

ACUARIO: Sentirán en su interior más libertad que nunca, pero, a su vez, mucha rebeldía. Están enojados y no saben para donde disparar. Es momento de empezar a hacer mea culpa y a ocuparse de los propios errores sin mirar alrededor. También, aunque no les simpatice, es tiempo de hacer cambios y para eso hay que empezar por terapias alternativas. Aunque no quieran comprometerse, no anden con ataduras que dañen a otros. Sean claros.

PISCIS: Sentirán la creatividad más que nunca y eso les permitirá verse como los más originales. Así mismo, no vuelen tanto porque no les acabarán creyendo. Bajen un poco de las nubes al presente y presten atención a lo que está sucediendo alrededor. La empatía esta semana será su fuerte.