El look cómodo y fresco de Jennifer Lopez para lucir espléndida en el gym

El último look de entrenamiento de Jennifer Lopez no puede ser más esplendido. Más allá de sus proezas fitness, lo que siempre suscita interés son sus curiosos outfits con los que suele ir al gym. Mira este último conjunto cómodo y fresco que ella misma compartió en su Instagram.



Look cómodo y fresco para ir al gym

Jennifer Lopez ha dejado muy en claro que nunca, pero nunca, repite un outfit deportivo a excepción de las zapatillas y de sus botellas forradas con diamantes de la firma Swaroski que, por supuesto, son de edición limitada.

Cuando se trata de originalidad deja a todas sin palabras: siempre con ese estilo Jenny from the Block, el cual no ha faltado en este último look por ir al gym repleto de comodidad y frescura.

Jeniffer Lopez apuesta a un look cómodo para ir al gym - Fuente: Instagram @jlo

Desde los pantalones grises hasta su top blanco, se la vio espléndida. Un conjunto digno de imitar para todas aquellas mujeres que prefieren hacer ejercicio con prendas confortables.

El look deportivo de Jennifer Lopez para estar cómodas y frescas - Fuente: Instagram @jlo

Jennifer Lopez tiene un truco sencillo: look athleisure

Jennifer Lopez no solo luce cómoda para hacer ejercicio, recientemente salió a la calle con un look athleisure tan cool que cualquiera podría imitar para llevar a un brunch.

Prendas que hagan sentir bien y ayuden a lucir dreamy todo el tiempo ¿quién no lo desea? De acuerdo a Jennifer Lopez, se puede llevar un statement del street style al gym con un solo color. La clave, según la diva del Bronx, es lucir prendas en un color que no se vaya demasiado lejos del rango tonal de todo el atuendo.

El look athleisure de Jennifer Lopez ideal para el gym y para todos los días - Fuente: Vogue

De esa manera inspira a todas las mujeres para que usen el estilo athleisure y lo vuelvan sport chic, el cual funciona tanto para hacer ejercicio como para una ocasión casual fuera del gym.

¿Cuál de sus looks te animas a imitar? Cuéntanos.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.