María Vázquez y sus trucos de estilo para usar minifaldas

María Vázquez fue una de las primeras supermodelos argentinas en los 90'. Luego de apostar a su carrera, decidió casarse y formar una familia con Adolfo Cambiaso, el mejor jugador de polo de nuestro país y uno de los mejores de la historia. En el presente, ella se dedica al diseño de indumentaria y a modelar para algunas marcas, y todos sus trabajos los plasma en Instagram.

También, se toma su tiempo para postear sus looks más casuales o los más elegantes que les sirven a todas las mujeres mayores de 40 años que quieran sabe un poquito más sobre el estilo de la modelo. Aunque María Vázquez no es fanática de las minifaldas, sí ha presentado algunos outfits con esta prenda en sus redes y no podíamos dejar de mostrárselos para que los usen como opciones en distintas oportunidades.

María Vázquez renueva las minifaldas de ante. Foto: Instagram @mariavqz1.

En uno de sus últimos posteos, María Vázquez mostró una minifalda negra de ante con aplique de flecos. Este tipo de minifaldas fueron muy usadas durante un tiempo y la influencer las ha revivido con su nuevo look. Ella combinó su falda con una camisa verde metalizada y gafas de sol redondas.

Esa minifalda es perfecta para mujeres mayores de 40 años que quieran mostrar sus piernas sin necesidad de sentirse incómodas por el ajuste de la falda. Al ser una prenda de corte recto, permite que camines más liviana y que la puedas llevar todo el día sin problemas.

Si buscas verte estilizada, elige un total look en algún color neutro como María Vázquez. Foto: Instagram @mariavqz1.

También, hay mujeres mayores de 40 años que no se animan a llevar minifaldas muy cortas porque sienten que les traerán más inconvenientes que soluciones y no podrán disfrutar del momento en que la estén usando. Para ellas, María Vázquez les tiene una idea de minifalda que podrán llevar sin preocupaciones.

Hablamos de esta minifalda blanca ajustada, cruzada y con apliques de volados en el lateral y el bajo. Este diseño es muy favorecedor para las mujeres que tengan una silueta rectangular - mismo ancho de hombros, cintura y caderas - porque los volados ayudan a añadir más volumen en las caderas lo que genera un efecto armonioso en todo el cuerpo.

Si además quieres lucir estilizada, puedes decantarte por un total look en blanco como María Vázquez que llevó un top de lino blanco con escote en V combinando con su minifalda. Igualmente, generó contraste con su bolso negro, zapatillas deportivas de colores vibrantes y gafas de sol aviador.

Antes de optar por una minifalda, busca la que más te favorezca y se adapte a tu estilo. Foto: Instagram @mariavqz1.

Al parecer, esta minifalda le encantó a la influencer y decidió usarla nuevamente, pero en color amarillo mostaza. Como esta tonalidad es bastante atractiva, optó por rebajarla con una camiseta blanca básica, bolso marrón oliva, gafas de sol y un gran sombrero vaquero.

María Vázquez sabe qué es lo que la favorece y por eso se decantó por esta minifalda de nuevo, ya que como explicamos anteriormente, su corte es favorable para la modelo que tiene una figura rectangular y necesita de prendas que destaquen sus caderas o sus hombros.

Una minifalda es un indispensable del verano y de todos los años si eres mayor de 40 años o a cualquier edad. Puedes elegirla de denim, de ante, de satén o con lentejuelas teniendo en claro cuál modelo es el que más te favorece como lo hace María Vázquez.

*¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.