Cuatro celebridades coincidieron en vestidos con una anticipada tendencia 2023

Nuestro deber es no desesperar, pero sí recordar que estamos muy cerca del 2023. Y, como la mayoría sabe, la moda se mueve a un ritmo vertiginoso en el cual no puedes tomarte descanso. Lo que queremos contar es que cuando tú estás brindando con tus familiares en Año Nuevo, la moda ya está ubicada en la mitad de ese año que comienza.

La mayoría de las veces no logramos reconocer que estamos frente a una prenda, estilo o tendencia que se convertirá en furor dentro de tres meses y, es por esto, que somos las encargadas de captar esas pequeñas o grandes coincidencias para transmitirlas lo más antes posible.

Durante la semana pasada, hubo varios eventos en Hollywood que reunieron a muchas celebridades. A primera vista, no había nada muy llamativo: cada famosa eligió un look para la celebración a la que debía asistir - la mayoría optó por vestidos - que no tenían nada en común hasta que se destapó una posible tendencia 2023.

No hacemos referencia a una pieza en especial, ni a un estampado o material, sino a un color. Y no es un color que haya tenido el poder de convertirse en tendencia durante varios años ni tampoco es un color muy elegido por las celebridades. Hablamos del marrón, ese tono neutro que pocas mujeres usan en su día a día y que se presenta como el nuevo color tendencia 2023.

Kate Hudson

El vestido marrón de Kate Hudson. Foto: Instagram @justjared.

La actriz viajó hasta Londres para presentar su película "Glass Onion" y eligió un sensual vestido marrón de Saint Laurent. El diseño tenía escote en V profundo, finos tirantes, semi transparencias en el abdomen y los laterales de sus piernas, y falda plisada. El toque final lo puso su tapado furry en un marrón más oscuro.

Hailey Bieber

El vestido marrón de Hailey Bieber. Foto: Instagram @justjared.

La modelo dijo presente en la Gala Anual de Música de la Academia con otro vestido marrón, también firmado por Saint Laurent. Recordemos que la marca presentó su colección 2023 en París hace solo un par de semanas atrás y el marrón fue uno de los colores protagonistas en los diseños.

Hailey eligió un vestido muy distinto al de Kate, ya que esta pieza era de escote corazón strapless, cut-out en el abdomen y drapeados en las caderas acompañados de una falda ajustada. ¡Diosa total!

Zoe Saldana y Reese Witherspoon

El vestido marrón de Zoe Saldana. Foto: Instagram @justjared.

Aunque las dos fueron al mismo evento para promocionar su nueva serie de Netflix, "From Scratch", y coincidieron en la tendencia 2023 del marrón, cada una llevó un estilo de vestido distinto. El vestido marrón de Reese Witherspoon. Foto: Instagram @justjared.

Zoe apostó por un vestido midi de ecocuero beige diseñado por Fendi con escote corazón, ajuste en la cintura y falda evasé junto con unos stilettos marrones, mientras que Reese optó por un clásico vestido ceñido, de Rouland Mouret, en marrón caramelo con gruesos tirantes y escote pronunciado.

4 celebridades y 4 maneras de optar por distintos vestidos que se resumen en una misma tendencia 2023: el color marrón.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!