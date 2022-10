A qué prestar atención esta semana para que los astros jueguen a tu favor

Aries. Durante todo el mes Júpiter estuvo en la Casa del hogar y eso es fuente de alegría. Es un tiempo de expansión y favorable para concretar proyectos, planificar viajes y ampliar la casa o pensar en una mudanza. Los problemas económicos empiezan a ordenarse y eso deriva en un momento de tranquilidad. Es un buen momento para intensificar la actividad laboral, ya que Marte se encuentra en la Casa del trabajo y brinda confianza, vitalidad y eficiencia.

Tauro. Este mes fue muy favorable para las personas de Tauro y aun hay días para aprovechar esa buena ola. Conviene proyectar planes a futuro y dar pasos con seguridad en ese sentido. También es un buen momento para la intimidad y para la familia, ya que Marte se encuentra en la Casa cuatro, potenciando la energía y la vitalidad. Por otra parte, los astros favorecen la creatividad en estos días por lo que conviene abrirse a nuevas ideas.

Géminis. Con Marte en la Casa tres, este es un momento de decisiones certeras y concreción de ideas. También es una buena temporada para las finanzas ya que Júpiter se encuentra en tu Casa dos y esto podría facilitar nuevos ingresos. En el amor, Venus en la Casa siete lleva a conocer a personas encantadoras y establecer vínculos duraderos, aunque podrías atravesar una temporada de conflictos y confusión.

Cáncer. La influencia de Sol y Venus trae alegría y confianza, es un buen momento para fortalecer vínculos. Por la influencia de Neptuno, este es el momento indicado para dar ese paso sobre el que estabas dudando y que puede implicar un desarrollo profesional ya que Venus en tu Casa del trabajo siempre tendrá influencia positiva. Por otra parte, podría ser el momenot indicado para incluir en la rutina más momentos de ocio que permitan renovar tu energía.

Leo. Este mes Marte está en la Casa dos y eso es alentador en el ámbito laboral. Es el momento indicado para encauzar la energía -que estos días es abundante- para liderar y que se visualice tu valor. Hay que estar alerta para que es potencia no derive en ambición insana, generando conflictos en las relaciones. Para lograrlo, hay que poner una dosis extra de amabilidad en todo. Es una temporada intensa a nivel emocional y por eso es clave mantener el equilibrio apelando a la meditación y generando espacios de silencio.

Virgo. Por influencia de Marte estarás algo más sensible e impetuosa que de costumbre. Esto podría ponerte agresiva o convertirse en trampolín para encaminarte hacia aquello que siempre quisiste. El Sol en tu Casa tres sumado a la influencia de Venus y Saturno potencia tu energía y esa vitalidad despierta, más que nunca, tu pasión. Es un buen momento para incrementar el diálogo en la pareja.

Libra. Las personas de este signo se sienten más atractivas y radiantes y lo están, gracias a que Sol está en su signo y en su Casa dos. Es el momento indicado para apostar a la comunicación con los demás, especialmente en el plano familiar, que podría verse perjudicado por la influencia de Plutón en la Casa cuatro. A nivel profesional, podría haber algunos inconvenientes ya que Neptuno en la Casa seis despierta incertidumbres. Lo contrario a lo que ocurre en el amor, ya que Urano en la Casa de la pareja brinda esa libertad que plenifica.

Escorpio. Sol, Venus, Mercurio y Saturno están en este signo, de por sí poderoso pero con esta influencia aun más potente. Todo impulsa a la felicidad. Es momento de asumir compromisos y de confiar en los demás, permitiéndote plantear tus inquietudes aprovechando que Plutón en tu Casa tres agudiza la inteligencia y clarifica las ideas. Marte está en tu Casa de los amigos y por eso es un momento de especial vitalidad.

Sagitario. El planeta del amor, Venus, están es este signo y eso repercute en la energía que será más armónica que nunca. No ocurre lo mismo en el plano económico: Plutón en tu Casa dos genera inestabilidad. Pero no corres grandes peligros ya que Marte en tu Casa nueve está a favor y facilita todo para alcanzar metas. Con el Sol en tu Casa once sentirás un gran apoyo de tus amistades, claves para atravesar las dificultades.

Capricornio. Con Neptuno, el planeta de la fantasía, en el nivel del conocimiento, esta es una temporada de gran sensibilidad para escuchar a los demás y dedicar momentos de ocio al arte. En el plano profesional, los objetivos parecen ser más cercanos y los astros te ayudan a brillar para alcanzar tus metas. También en la pareja los astros -Júpiter protegiendo la relación y Marte activando la intimidad- juegan a tu favor.

Acuario. Octubre ha sido un mes de grandes logros para las personas de este signo. Sin embargo, aun hay chances de que la influencia de Neptuno perjudique las finanzas o permita que caigan en engaños y confusiones. Urano en la Casa tres promueve la innovación y eso juega a favor en diversos ámbitos. En el trabajo, con la influencia de Júpiter, atraviesan una etapa de grandes logros.

Piscis. Neptuno está en su signo y esto repercute en la sensualidad. Es un buen momento para dedicar tiempo al arte. Conviene pretar especial atención a las finanzas ya que Urano puede generar inconvenientes con el dinero. Júpiter en la Casa cinco despierta el deseo de sabiduría y gozo, actitudes que bien explotadas podrían generar un capital muy valioso a nivel profesional. Marte y el Sol en la Casa de la pareja y la intimidad harán que mejoren inmensamente los vínculos.