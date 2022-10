¡¿Qué me pongo?! Empieza la temporada de evento y esos son los imprescindibles del guardarropa

Los últimos meses del año están llenos de eventos, reuniones y fiestas... Y, obviamente, queremos vestirnos para la ocasión con las últimas tendencias.

Si bien todos los años surgen nuevas inspiraciones a la hora de armar un look de fiesta, muchas veces elegimos volver a usar una prenda que ya tenemos. Esta tendencia, que se aleja del fast fashion, tiene muchas virtudes.

Si tenés que comprar una prenda o un look completo, pensá no sólo en cómo lo vas a usar en esta ocasión sino también qué tan fácil te resultará volver a combinarlo de una manera diferente. El objetivo es realizar una compra inteligente y que sirva no solo para este evento si no también para futuras celebraciones.

Hoy te cuento cuáles son las prendas que no pueden faltar en tu guardarropa de fiestas, cómo darle nueva vida a aquellas que ya tenés y querés volver a usar y cómo armar un outfit para deslumbrar.

Women Power

Los trajes están presentes en el guardarropa femenino desde hacé muchos años, con cambios en la silueta este año se renuevan.

Trajes de dos o tres piezas (chaleco, pantalón y blazer), los trajes para eventos poseen una silueta definida y telas que transmiten exuberancia y disfrute.

Los podés encontrar en telas satinadas o cubiertos de paillettes. Si te animás podés usar un pantalón y un blazer con paillettes, logrando un look muy glamoroso.

Los trajes son furor esta temporada de eventos, animate a jugar con los colores y darle a tu look tu estilo personal. Imagen @oliviapalermo.

Imagen @dakotajohnson.

Imagen @invitadaideal.

Imagen @telodijenena.

Si tu estilo es más clásico o querés darle una nueva vida a ese pantalón de fiesta que te queda impecable, combinalo con un blazer con pailletes, puede ser en negro, dorado o plateado según tu paleta de colores naturales. Dale un nuevo estilo a ese pantalón o LBD que ya tenés con un blazer de paillettes. Imagen @camilacoelho. Imagen @votta.bsas. Imagen @muymona.

¡¿Plumas?! Si, por favor

Las plumas son uno de esos detalles que, cada cierto tiempo, vuelven a ser un must de la temporada, y este verano es así!!!

Están presentes en detalles como ruedos de pantalones y mangas, o en prendas que se convierten en el centro del outfit. Sumá las plumas en pequeños detalles para tener un outfitit en tendencia. Imagen @muymona. Imagen @oliviapalermo. Imagen @telodijenena.

Los tops con plumas son una de las prendas más versátiles de la temporada de eventos, ya que los podés combinar con una mini de cuero para un evento más elegante o con un jean wide leg para evento informal y muy canchero Los tops de plumas aportan un aire divertido y juvenil a los looks. Imagen @leoniehanne. Leyenda

Si querés incorporar plumas a tu look solo en detalles, podés agregarlas a un blazer o pantalón que ya tengas en tu guardarropa. Si querés incorporar las plumas a tu outfit de una manera más clásica podés optar por una cartera con plumas y brillos. Imagen @leoniehanne.

A brillar...

A la hora de pensar un look para eventos, hasta las más clásicas se animan a algo de brillo!!! Y, esta temporada, no las va a desilusionar

Las lentejuelas están presentes no solo en los ya mencionados trajes, sino también en camisas y en los clásicos vestidos. Las lentejuelas están presentes en todas las prendas de la temporada, incluso en camisas. Imagen @luizasobral. Los vestidos con paillettes y lentejuelas vienen en distintos modelos y tonos, para que elijas el que más te favorece. Imagen @muymona. Imagen @telodijenena.

Una de las prendas icónicas de esta época de fiestas es la falda joya, una falda que puede ser midi o mini cubierta en su totalidad por maxi lentejuelas. Es una prenda que puede combinarse de maneras diferentes, las más clásicas pueden usarla con un top en la misma gama de colores y crear un look monocromático, mientras que las más descontracturadas pueden combinarla con una remera gráfica y darle un estilo más rockero. Los brillos ya no son solo para la noche, animate a usar lentejuelas en looks casuales. Imagen @leoniehann. Imagen @the_man_repeller.

Líneas verticales

Una de las tendencias que vimos en las últimas pasarelas son las rayas verticales, ya sea en blanco y negro o en colores.

Las líneas verticales pueden generar el efecto visual de estilizar la figura, para ello es mejor elegir prendas que tengan líneas de anchos diferentes. Combiná distintos tipos de rayas y orientaciones para tener un look irrepetible. Imagen @carolinaherrera. Imagen @jazminchebar. Imagen @jazminchebar.

Este tipo de estampado es una manera original de combinar prendas neutras que ya tenemos. Elegí usar la prenda estampada en función de la parte de tu cuerpo que más desees estilizar.

Color, color y más color

Muchas veces creemos que para eventos y fiestas tenemos que volcarnos a los tonos oscuros, ya sean negros o azules. Pero esta temporada reboza de color, en telas lujosas y con brillos, las combinaciones en tonos saturados marcan tendencia.

Los colores fuertes se combinan de forma estridente y las combinaciones complementarias combinan tonos fríos y cálidos.

Esta tendencia puede resultar muy osada, pero si querés incorporar color a tus looks de fiesta hacelo por medio de prendas en tonos pastel. Animate a salir del color negro para tus look de fiesta e incorporá color! Imagen Christian Siriano. Imagen Monique Lhuillier. Imagen @telodijenena. Imagen @oliviapalermo.

Transparencias a full

Los vestidos de fiesta son el lienzo ideal para jugar las sutiles transparencias, los encajes, tules y bordados nos permiten insinuar la piel de forma delicada.

Esta temporada las flores se convierten en protagonistas de esa insinuación y las encontramos en tops y vestidos por igual. Dejá jugar la imaginación a través del uso de tules y flores. Imagen @muymona.

Los tops o blusas con transparencias siempre son una prenda ideal para renovar un look, podés jugar con la forma y color del bordado, así como con el color general de la prenda pra crear un look completamente diferente. Si buscás un estilo un poco más rockero apostá por un vestido transparente de red. Imagen @oliviapalermo.

Siempre tené en cuenta a la hora de pensar un look de fiesta el dress code de la misma; pero, por sobre todo, buscá sentirte cómoda, que el outfit elegido te represente, muestre al mundo tu mejor versión y te permita disfrutar de ese momento de alegría.

* Mery Montes de Oca es asesora de Imagen