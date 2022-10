Georgina Rodríguez pone de moda la combinación más cómoda

Georgina Rodríguez es la pareja de Cristiano Ronaldo, uno de los más grandes futbolistas del momento. La joven de raíces argentinas y españolas ha enamorado a la fama con sus exitosos y lujosos looks que muestra en sus redes sociales, y que las mujeres quieren conseguir.

Ella tiene su propia combinación cómoda que reúne el calzado más versátil como las zapatillas y la prenda más clásica como los vestidos. Este combo de piezas tan simple es el que elige Georgina Rodríguez en sus momentos de relax, para viajar o pasear. ¡Inspírate en sus looks más atractivos!

Georgina Rodríguez manifiesta su combinación más casual: vestido y zapatillas. Foto: Instagram @georginagio.

Georgina Rodríguez tiene un cuerpo de infarto y trata de mostrar o definir sus curvas en la mayoría de sus atuendos. En este caso, pudo lograr un outfit muy sensual con prendas sencillas y que todas podemos sacar de nuestros armarios como un minivestido y unas zapatillas deportivas.

Ella eligió un vestido corto y ajustado en color rosado pastel con finos tirantes junto con unas medias blancas y unas zapatillas blancas con toques en celeste y fucsia. ¿Cómo lo logró? La influencer decidió que en la parte superior usaría las piezas más elegantes como su vestido y un collar brillante, y en la parte inferior, la atención se la llevarían sus medias y zapatillas. ¿Se animarían a usar un look como este?

El look más elegante de Georgina Rodríguez con vestido y zapatillas. Foto: Instagram @georginagio.

No hay que perder de vista que hay mujeres que no se animan a usar un vestido sensual con zapatillas tan sport y, es por esto, que recopilamos este atuendo de Georgina Rodríguez en el que se decantó por un vestido midi blanco con escote halter y cut-out en el busto, junto con zapatillas blancas y amarillas.

La clave de la estrella es agregar accesorios que marquen la diferencia y que se noten muy elegantes con el fin de no rebajar al vestido ni que tampoco las zapatillas se vean desacordes con las demás piezas. Una manera de obtener un buen estilismo con esta combinación es que tanto el vestido como las zapatillas sean del mismo color y, si es neutro, mucho mejor.

Recuerda que los colores neutros estilizan y que si los usas en todo tu look te permiten verte más alta por más que lleves zapatillas como hace la influencer en estos outfits. No solo es una clave que debas recordar para esta combinación, sino que sirve para cualquier look.

Elige un vestido en color nude y agrega accesorios en colores vibrantes. Foto: Instagram @georginagio.

Para terminar este resumen de atuendos de Georgina Rodríguez, vemos otra idea idea que puede sorprenderte para poner en práctica. La empresaria optó por un vestido ajustado y midi, en beige, combinado con unas zapatillas blancas, bolso turquesa y bandana estampada.

En esta oportunidad, Georgina apostó a las tendencias en este look usando una bandana y zapatillas de estilo urbano. Con su bolso añadió un plus de color vibrante y el vestido ayudó a neutralizar todos los colores restantes sin opacarlos. ¿Qué les parece?

Georgina Rodríguez se anima a la combinación más top del momento, en la que vestidos y zapatillas son los must-have.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!