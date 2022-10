El increíble look monocromo de Adamari López para imitar

La presentadora puertorriqueña Adamari López (51) adora los looks monocromo: fucsia, blanco, verde, celeste, y más. Sabe combinarlos con estilo y sacarle partido al diseño y las texturas para estilizar su figura. ¡Te lo contamos todo!

Las dos piezas y sus texturas, una fluida, la otra con frunces, permite los contrastes que estilizan. Fuente. Instagram @adamarilopez

Adamari López: el look monocromo que tú también puedes lograr

Una look monocromo no es “para no pensar qué me pongo“, ¡todo lo contrario! Es un estilo que requiere bastante cuidado en la combinación de prendas y en el cual debemos priorizar el diseño, las texturas y la calidad para crear contrastes que estilicen la figura y creen la sensación de “diferencia“ entre una prenda y otra.

Y si bien es cierto que suelen ser atuendos infalibles con los que es casi imposible errar, hay que tener en cuenta algunas cuestiones que Adamari López pone en práctica cada vez que elige el estilo monocromo.

Simpleza

Con tantas texturas, diseños y accesorios podemos confundir la intención de marcar cada prenda con sumar demasiados lazos, cintos, volados o detalles. Bastará con apostar a un solo estilo sencillo y estudiar bien las referencias o tendencias del momento.

Detalles

A la hora de los detalles en los looks monocolor, apuesta por un solo tipo de singularidad en la prenda: como lo hace la estrella en este conjunto fucsia donde se destacan los volados, detalle que se repite en las mangas y en el ruedo de la falda.

Una sola gama vs. un mismo tono

Los atuendos de este tipo que utiliza la conductora tienen una máxima: vale el mismo color en múltiples tonalidades. Por eso le vemos sandalias de tacón en tono rosa chicle junto con su conjunto de falda y blusa en fucsia, ¡multiplica el poder fashion del total look!

Accesorios: la clave

El dorado siempre queda bien con los looks monocromo. ¡Mira a Adamari López en todas sus versiones y cómo combina pendientes, brazaletes y anillos XXL!

Ley del equilibrio

Si quieres apostar por un conjunto así en colores estridentes, pero bajando el tono, opta por vestidos holgados, frescos o camiseros corte masculino para equilibrar.

El total fucsia de Adamari es efectista, pero a tono con las tendencias: el rosa que ya se conoce como Valentino por un look que fue viral de Zendaya es una garantía de triunfo a donde vayas, de noche, de día o al atardecer para un cóctel.

¿Qué esperas para probar un look monocromo en este tono, tal como nos muestra la fashionista Adamari López?

Y ¡recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.