Mis hijos: el mejor autorregalo en el día de la madre

Siempre se dice que el día de la madre es todos los días y es verdad, pero qué lindo tener este momento especial para celebrar, para brindar por los hijos o para escribir sobre ellos, como hago yo ahora. Muchas veces desde que era adolescente me dijeron que me veían maternal y protectora, muy con la mirada en el otro. Seguramente ya me estaba preparando para disfrutar de mis mejores creaciones: Coni y Lucas.

¡Con cuánta ilusión los esperamos con Jorge, mi esposo! Cada embarazo fue diferente y no sólo porque uno se dio en invierno y otro en verano sino que más bien tuvo que ver con las expectativas y todo lo nuevo que traía la hija mayor, y con lo relajados por lo conocido que nos trajo luego el hermanito.

Vacaciones en Mendoza, juntos en la nieve, por primera vez.

Foto: Andrea Estévez Mirson

¡Cuántas horas sin dormir al comienzo! Cuánto amor en los primeros pasos, en las primeras travesuras, al llorar de emoción en el egreso del jardín, de la primera, de la secundaria y, más adelante, al alentarlos en sus carreras. Adoré sus regalos hechos a mano en el colegio! Portarretratos, adornos reciclando elementos, cartitas manuscritas con palabras cariñosas, ahora disfruto de los abrazos, de los besos, de las llamadas. Qué bendición tenerlos, qué orgullo ver en qué se convirtieron.

Coni es una productora audiovisual, que después de trabajar un tiempo acá, ya prueba suerte en el exterior y ejerce su profesión con mucha responsabilidad, solvencia y actitud. Y qué decir de Lucas, que desde que era un joven estudiante de periodismo deportivo nos hace "caer la baba" con su modo de escribir, sus libros publicados y su talento!!

La frase que más me gusta repetirles es "Nunca dejen de soñar" y creo que ambos siguen sus objetivos y logran lo que se proponen porque precisamente sueñan, proyectan, luchan por su futuro. Siempre se los digo pero ahora lo dejo publicado: Estoy orgullosa de ellos, muy contenta de saberlos buena gente.

Deseo para quienes lean éstas líneas, feliz día de la madre... y de los hijos. ¡A celebrar la vida! ¡A disfrutar de los vínculos!

Y felicidades especiales para quienes son madres del corazón, absoluta admiración por ellas, y gracias a Dios tengo en mi entorno a varias mujeres que tomaron esa decisión, un acto de amor impresionante, conozco hijos adoptivos, puedo comprender lo que significa.

* Andrea Estevez Mirson, conduce junto a Nora Perlé, "Canciones son Amores" por Radio MItre