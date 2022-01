Cómo afectará la Luna Negra, según la astrología

La Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita elíptica. En los extremos de la elipse, la órbita tiene un punto de mayor acercamiento, llamado Perigeo-, y otro de mayor alejamiento en relación con la Tierra, llamado apogeo lunar, Lilith o Luna Negra.

Al apogeo lunar y a ese espacio vacío es lo que llamamos Lilith. En este punto la luna parece escaparse, pero la gravedad la vuelve a traer y la pone en órbita.

Un punto de equilibrio entre el centro gravitatorio, la Tierra, y su punto opuesto. A nivel magnético, cuando la Luna se encuentra en su perigeo, es decir cerca de la Tierra, acelera su marcha y a medida que se aleja se hace más lenta. Lilith es el punto de mayor alejamiento, indicando un corte con nuestras necesidades.

Lilith desde el punto de vista astrológico

Lilith es un canal, un puente de visión interna. Ella nos obliga a mirar hacia adentro, a la introspección porque es una energía que nos lleva a la conciencia fuera de toda ilusión.

Es inconsciente puro, saca a la luz lo que hay en nuestra noche. Se orienta hacia la necesidad de cambio, al contacto íntimo siendo esta una forma de aprendizaje no racional.

Pertenece a los estados más profundos del psiquismo, aquellos materiales que muchas veces se resisten a terapia.

Algunas frases que la describen:

"Ella es tanto el fuego del infierno como el agua bendita y el sabor que pruebes depende de cómo la trates" Shena Pal

“No sacrificaré mi autenticidad por tu aprobación”

“No me sometas o te abandonaré”

“Huir de uno mismo es la infidelidad que más lamento” Nemed El Barud

(Material extraído del blog de Nati Elmo)

Lo que el cielo nos trae

“Marte oposición Lilith: deseo y voluntad consciente en contacto con el lado salvaje interior. La reactividad instintiva natural de Marte es potenciada por Lilith para salir de situaciones de sometimiento y alinearse con lo que es mejor para salir adelante. Desarrollo de la sabiduría natural para darle cauce a la energía de los impulsos” párrafo traducido por Nicolás Boqué, del texto de Tom Jacobs.

¡Es momento de decir todo lo que habitualmente callamos!

A partir de este enunciado, en el cual se menciona una guía para pensar cómo se manifiesta un aspecto entre el planeta personal Marte y el punto más alejado en la elíptica de la Luna, la expulsada del Paraíso, Lilith, se generó el desarrollo de éste artículo.

Hace días se viene observando en el cielo que Marte, transitando por Sagitario, está perfeccionando su oposición a Lilith en Géminis. Y vamos a detenernos en ese aspecto.

Quienes siguen los artículos de Astrología, seguramente conocerán lo suficiente sobre la función de Marte en nuestra Carta Natal. Es el que activa, ejecuta, pone en acción. Es quien pelea impulsivamente y tiene mucho que ver con el modo masculino que todos llevamos dentro. El guerrero del Cielo. Quien nos ayuda a ejecutar nuestras propias batallas según el signo en que esté y sus aspectos con otros planetas.

Ahora bien, quizá pocas personas, aunque creo que cada vez más, hayan escuchado hablar de Lilith o la Luna Negra. Es que este punto en el cielo recién empieza a estudiarse, y si bien algunos libros la nombran, todavía no está totalmente aceptada entre los Astrólogos.

La Luna Negra o Lilith, revela parte de un enfado mudo, oscuro, casi prohibido que todos llevamos dentro. Tiene que ver con la ira innombrable. Imaginen entonces la asociación al verla opuesta a Marte.

Qué significado tiene hoy la Luna Negra

El deseo y voluntad consciente que pone Marte, en Sagitario, en darle un sentido a todo aquello que venimos viviendo, en buscar una dirección y sintetizar estos últimos años de cierta oscuridad, se pone en contacto, oponiéndose a la necesidad casi o totalmente salvaje de decir, de gritar, aquello que ya no puede callarse por más tiempo. Lilith en Géminis.

Estos impulsos de sacar verdades a la luz, de denunciar sometimientos arcaicos, de manifestar las realidades personales que no deberían ofender a nadie, están siendo direccionados por Marte. Quizá con cierta tirantez, quizá con una sensación de me animo y me retraigo, porque están en oposición, pero en sincronía con todos los demás movimientos del cielo, pues los ejes nodales terminan ya su paso por esos signos.

El enunciado habla de la sabiduría natural, esa que todos conocemos. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ya sea como víctimas o victimarios. No es extraño entonces que desde hace algunos años, ya no soportemos callar ante los atropellos, ante las imposiciones injustas y es precisamente esta oposición quien busca abrirse paso encausando esa sabiduría (Sagitario) para direccionar nuestros impulsos. Lilith en Géminis manifestándose con sapiencia.

Completando el aspecto

Esta oposición se perfeccionará el día 09/01/22, cuando lleguen al grado 19 de Géminis/Sagitario, y conformarán un dibujo en el cielo que se llama T cuadrada.

Cuando dos planetas se oponen y hacen al mismo tiempo cuadratura (tensión), hacia un mismo punto, este planeta al cual se unen se convierte en Planeta focal de esta T cuadrada. En este caso ese planeta es nada más ni nada menos que Neptuno a 20 grados de Piscis.

Esto puede generar dos movimientos aquí abajo bien opuestos. O Neptuno se asocia a esta oposición para sensibilizar al inconsciente colectivo, y volvernos empáticos ante quienes se animan a decir, a manifestar y a denunciar aquellos atropellos hacia nuestros semejantes, a nuestra tierra, a nuestro medio ambiente. O bien, este Neptuno en Piscis, dirigiendo esta oposición, lo único que genera es confusión, evasión y discordias teñidas de malos entendidos.

No olvidemos que también anda Júpiter por las aguas Piscianas, quien puede expandir o negar todo lo que Marte/ Luna Negra quieran sacar a la luz.

Son tiempos de movimientos reveladores en el cielo y lo veremos replicado aquí en la Tierra.