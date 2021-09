Catalina de Cambridge y Ana de Armas lucieron maravillosas en la presentación de Bond 2021

Catalina de Cambridge es fanática acérrima de las películas de James Bond al igual que toda la Familia Real inglesa. Ana de Armas es la nueva chica Bond del film "No Time to Die" en donde comparte papel con Daniel Craig. Las dos estuvieron en la premiere del estreno del film y no nos ponemos de acuerdo sobre quién vistió mejor. ¿Nos ayudan a decidirnos?

Las películas de James Bond siempre se han caracterizado por las chicas Bond que tratan de conquistar el corazón del personaje principal. A lo largo del tiempo muchas han pasado por este rol. Hoy que lo interpreta la cubana Ana de Armas, una de las jóvenes estrellas de Hollywood. Kate Middleton también apareció divina en esta red carpet y parecía una verdadera chica Bond también.

Ana de Armas sorprendió con un vestido negro de Louis Vuitton. Foto: Vogue

Ana de Armas llevó un bellísimo vestido negro al más puro estilo clásico y sensual que siempre la ha caracterizado. Una pieza de Louis Vuitton con escote profundo, tirantes con incrustaciones de cristal en plata, caída natural y gran abertura lateral que le daba ese toque sexy que muchas buscan en sus outfits.

Por otro lado y de manera completamente distinta, Catalina de Cambridge llegó a la alfombra roja para brillar, literalmente, con un vestido cuajado de pedrería y cristales por todas partes que se lo mire. Una pieza de una de las diseñadoras favoritas de la Duquesa, Jenny Packham.

Kate Middleton brilló en la red carpet con un vestido de brillantes de Jenny Packham. Foto: Vogue

Kate Middleton llevó un vestido con escote V, drapeado en la cintura, capa larga y semi transparencias en color nude y dorado. Definitivamente, uno de los mejores vestido de la Duquesa a quien no veíamos vestida de fiesta desde antes de la pandemia.

Ahora, ustedes decidan quién se quedará con el título a la mejor vestida. ¿Ana de Armas o Kate Middleton?