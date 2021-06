Tres claves fashionistas, por Blanca Suárez

La actriz española Blanca Suárez es una de las favoritas en lo que a moda respecta. Sus looks están siempre bien logrados, por eso recopilamos tres must have de su guardarropas y combinaciones infalibles.

En su día a día, Blanca Suárez suele elegir la comodidad, no va por grandes tacones, brillos ni prendas ajustadas. Todo lo contrario: con jeans y camisetas ya está lista. Para un evento, coctel o gala sí se arregla más y nos deslumbra con lo que luce.

Estos son los infaltables de su guardarropas y las combinaciones que hace:

Jeans anchos

Foto: Magazine Spain

Este año sí que presenciamos la fiebre por los pantalones anchos o los wide leg pants, pero podemos decir que Blanca Suárez fue una de las pioneras. Ella ya los llevaba hace algunos años atrás.

Son sus favoritos por la comodidad y soltura que le brindan.

Foto: Bekia Moda

En general los combina con camisetas básicas o camisas y algún accesorio o complemento que destaque, como lentes de sol, zapatos o bolso.

Vestido negro + americana

Foto: Tumblr

El Little black dress -LBD- es uno de los elegidos por Blanca Suárez para eventos de tarde o más descontracturados. Pero no lo lleva solo sino que por lo general elige una chaqueta especial, los blazers. Americanas largas, con hombreras, en colores oscuros como el negro o gris y en textiles más elegantes, son sus favoritas.

Foto: Glamour

¡Otro súper tip! Ese mismo atuendo puedes combinarlo con tacones pero también con zapatillas, para sentirte más cómoda y a su vez darle un estilo más juvenil y chic a tu look.

Crop top y pantalones palazzo

Foto: InStyle

Para un evento más elegante Blanca apuesta por el traje de dos piezas, con un pantalón de tiro alto y suelto y crop top. Tú eliges si lo quieres en un solo color como el nude de la primer foto o si apuestas al estampado en varios colores. Foto: Elle

¡A poner en práctica las claves de estilo de Blanca Suárez!