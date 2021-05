La China Suárez presentó 2 conjuntos deportivos de su última cápsula, ¡y le quedan divinos!

Sin dudas que La China Suárez es una de las mujeres más bellas de la Argentina. Además, la ex "chica Cris Morena", gitana en la tira "Casi Ángeles" y actriz polaca en "Argentina, tierra de amor y venganza", es una de las actrices más seguidas en las redes, donde comparte sus looks, sus rutinas y la polémica relación con el chileno, Benjamín Vicuña, ex de Pampita.

Constantemente se mantiene muy activa a través de sus redes sociales compartiendo con todos sus seguidores sus tutoriales de maquillaje y cuidados para la piel, además de rutinas de ejercicios para mantener un cuerpo fitness. También promociona su cápsula de ropa deportiva de la marca Touché Sport.

Esta vez, lució dos conjuntos deportivos de China Collection que dejaron enamoradas a más de una. El primero de ellos es de un estampado de serpiente íntegro, moda que se instaló desde 2019 y aún sigue vigente:

Foto: Instagram @sangrejaponesa

La otra propuesta de esta cápsula de La China Suárez es un conjunto de base negra con estampado de flores en rosa, blanco y tonos grises:

Foto: Instagram @sangrejaponesa

La madre de Rufina, Magnolia y Amancio ha demostrado que posee una silueta envidiable, eso se debe a que realiza diferentes rutinas de ejercicio para tonificar su silueta y después de haber tenido su tercer hijo se ha dedicado a mantener su cuerpo en forma.