Estas son las sandalias más caras del mundo y Kylie Jenner es la única que las tiene

Kylie Jenner se ha convertido en una de las mujeres más ricas del mundo gracias a su participación en el reality, “Keeping Up with the Kardashians” y su firma de maquillaje “Kylie” con sedes en distintas ciudades del mundo.

Con solo 23 años, cautivó Hollywood con su estilo y outfits de día y noche. Todas las marcas mueren por tenerla en sus campañas o son felices con que solo publique una foto usando alguna prenda para ponerla en tendencia.

La firma MSCHF decidió regalarle un par de sandalias muy especiales denominadas “Birkinstock”. ¿De dónde proviene ese nombre extraño? De la combinación de “Birkin” el bolso más conocido de Hermés y ,“Birkenstock”, una denominación para las sandalias de esa forma.

Los zapatos fueron confeccionados con retazos de carteras Birkin que no habían sido usadas y, son las únicas y primeras en el mundo en ser creadas. Tienen un valor de 76.000 dólares, lo que en pesos argentinos se traduce como más de nueve millones. Su precio asciende debido al uso de piel de cocodrilo o avestruz o cuero de taurillón.

El hecho de que le hayan regalado estas sandalias a Kylie no fue al azar. La influencer ya ha publicado en sus redes su devoción por estos bolsos de Hermes (con un armario lleno de carteras) y ha usado las famosas Birkenstock en su día a día. En la lista de espera para estas nuevas y únicas sandalias, se encuentra el cantante canadiense Drake, que también tiene un gran colección de Birkins en su mansión.

La directora de moda del New York Times ya las denominó como “las sandalias más exclusivas jamás confeccionadas”, así que Kylie además de amasar su fortuna, se convierte en una modelo de prendas únicas… y totalmente caras.